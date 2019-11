Carmen Russo: "Mamma a 53 anni? Lo rifarei, ma meglio da giovani"

Ospite di Mattino Cinque, Carmen Russo ha parlato dell'esperienza di diventare mamma a 53 anni e ha rivelato: "Lo rifarei, ma è meglio fare figli da giovani".

In collegamento col salotto di Federica Panicucci, Carmen Russo ha raccontato di come ha vissuto l'esperienza della gravidanza in età avanzata. La piccola Maria, figlia della showgirl e del ballerino Enzo Paolo Turchi, è nata il 14 febbraio 2013, quando Carmen aveva superato i 53 anni ed il marito aveva già oltrepassato le 63 primavere. Federica Panicucci sottolinea fin da subito come la Russo ed Enzo Paolo sia due genitori super energici, e puntualizza le differenze rispetto ad altri racconti di maternità in tarda età: "La tua storia è un po' diversa, tu desideravi tanto Maria e non arrivava. E quindi poi hai dovuto sottoporti ad una serie di cure che sono durate tanti anni".

Carmen Russo spiega nel dettaglio il lungo percorso che l'ha portata alla maternità e alla nascita dell'amata Maria: "Non è che mi sono svegliata a 50 anni, che comunque, con tutto il rispetto, è possibile. Io ho iniziato che avevo 42 anni, quando mi sono resa conto che avevo delle difficoltà". "Lo rifarei immediatamente, la mia vita potrebbe essere anche uno spot per sostenere la maternità in età un pochino più over", sentenzia categorica la ballerina.

Nonostante si dica convinta della bontà della sua scelta, Carmen Russo dà un suggerimento a chi decida di affrontare la maternità in età più adulta: "Però io dico che è meglio fare i figli da giovani. È giusto così". Il pensiero della showgirl, comunque, costituisce più un consiglio che un vero e proprio veto e, infatti, aggiunge: "Ci possono essere delle eccezioni, in modo che delle donne come me non si possano privare di diventare mamme".

L'opinione di Carmen Russo deriva dalla consapevolezza - provata sulla sua stessa pelle - che diventare mamme è la cosa più bella al mondo: "Per me è stato il più grande successo della mia vita, della mia carriera, di tutto, della mia storia d'amore". La gioia di una maternità a lungo desiderata permette a Carmen e a Enzo Paolo di essere dei genitori particolarmente amorevoli nei confronti della figlia: pochi giorni fa, ospiti di Domenica Live per un'esibizione di ballo, hanno deciso di coinvolgere anche la piccola Maria in maniera molto delicata.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?