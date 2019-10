Carolina Stramare, il body fa vedere qualcosa di troppo

Carolina Stramare, la nuova eletta Miss Italia, ha conquistato il pubblico italiano con i suoi occhi verdi, i capelli castani e lunghi e il fisico da sballo. Non poteva che essere altrimenti: Carolina ha sedotto gli italiani e continua a sedurli ogni giorno con le foto che pubblica sul suo profilo Instagram.

Negli ultimi scatti condivisi sul suo account social preferito, infatti, Carolina Stramare si è lasciata fotografare in posa con dei bellissimi fiori. Una foto in intimo che lascia poco spazio all’immaginazione dal momento che gli indumenti risultano piuttosto minimal. Infatti, il body è molto sgambato e presenta tantissime trasparenze. Di certo, avrà fatto felici i suoi 148mila follower che hanno ricoperto il post con like e commenti a non finire.

Ma un dettaglio salta subito all’occhio. Si tratta di un tatuaggio che Carolina ha sul fianco destro che, però, non è facilmente decifrabile. Sembrerebbe trattarsi di una scritta, una frase, ma non in italiano. In fondo, chi la conosce bene, sa che Carolina va pazza per i tatuaggi e, a soli 20 anni, ne conta ben 11. C'è la mezzaluna dietro l'orecchio sinistro, il serpente sulla nuca, il collarino da cane sull'avambraccio sinistro in onore della sua barboncina color albicocca - Patty - e molti altri.

Tanto lo sappiamo, i suoi fan hanno avuto ben altro su cui concentrare lo sguardo. “Wow, spettacolo!” , “Ma cosa sei?!?” e “Divina” , sono infatti solo alcuni degli apprezzamenti che popolano lo scatto di Carolina Stramare in intimo.

