Cecilia Rodriguez, la dedica d'amore per la sua Aspirina

Cecilia Rodriguez ha aperto il suo cuore ai follower di Instagram e ha voluto condividere sui social un suo momento privato del passato, un episodio inedito che rivela la parte più fragile e sensibile della modella. La sorella di Belen ha pubblicato una tenerissima foto in compagnia di Aspirina, il cane che da ormai diversi anni sta al suo fianco.

“ Sei anni fa, avevo deciso di tornare in Argentina, per diversi motivi, ma quello principale era che mi mancava casa, la mia famiglia, i miei amici. Al improvviso è arrivata lei, che a dire la verità non volevo più avere un cane per il semplice motivo che quando ti abandonando soffri tanto. Ma quando l’ho vista, mi sono innamorata subito e non ho potuto farci a meno di lei ” ha scritto Cecilia, svelando un momento difficile della sua vita accaduto sei anni fa, quando era da poco arrivata in Italia. La showgirl poi continua: “ Oggi ringrazio averti nella mia vita, perché quello che mi hai dato in quel periodo e continui a darmi è indescrivibile. E anche se vi sembrera molto strano e banale, lei col suo amore mi ha fatto capire tante cose...... quindi ho presso lei, un aereo, e sono venuta in Italia a construiré la vita che volevo, e oggi casa mia e anche qui! GRAZIE. ” Stando alle sue parole, il primo periodo nel nostro Paese non è stato facile per Cecilia, che si sentiva fuori luogo in Italia. Forse per la lingua, forse per i diversi ritmi di vita rispetto all'Argentina, la più piccola delle Rodriguez non riusciva ad ambientarsi e a sentirsi a casa. Aspirina ha sicuramente influito positivamente in questo suo percorso, dandole l'amore incondizionato di cui solo gli animali sono capaci. E quando Cecilia ha finalmente trovato il suo equilibrio in Italia è arrivato anche l'amore con Ignazio Moser, travolgente e passionale, dopo Francesco Monte, con il quale la showgirl ha avuto una lunga e travagliata relazione.