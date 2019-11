Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Marrakech per i due anni d'amore

Sono passati due anni da quando, nella casa del Grande Fratello Vip, è scoccata la scintilla della passione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. In quell'occasione la bella argentina era fidanzata con Francesco Monte, ma il trasporto e il feeling creatosi con il ciclista trentino non li fermarono e da allora la coppia non si è più lasciata. Per festeggiare l'anniversario di fidanzamento, i due hanno deciso di trascorrere qualche giornata di relax in Marocco. Da alcuni giorni Cecilia e Ignazio si trovano a Marrakech dove tra un tuffo in piscina, passeggiate tra i tipici suq e cene marocchine si sta godendo i primi giorni di novembre.

La complicità tra loro è evidente e la coppia ha pubblicato decine di fotografie e video sul loro romantico weekend. Cecilia Rodriguez e Ignazio hanno scelto il Four Season Resort di Marrakech, per ritagliarsi la giusta privacy. Un lussuoso complesso nel cuore della Medina, che gli ha consentito di spostarsi facilmente nel centro cittadino. Chechu e Nacho (come si chiamano affettuosamente tra loro) hanno già fatto tappa nei luoghi più importanti di Marrakech, passeggiando tra i suq locali, scivolando tra i vicoli marocchini e scoprendo le bellezze locali come piazza Jamaa el Fna, il Palazzo El Bahia e la Moschea della Koutoubia. Proprio visitando quest'ultimo luogo, l'argentina e il suo compagno hanno scherzato sul possibile arrivo di un figlio. In una foto social pubblicata negli scorsi giorni, che li immortala davanti alla Koutoubia, Cecilia ha scritto ironicamente: " Diamo inizio a questo viaggio, subito foto con la cicogna dietro (porta fortuna)" .

A consigliare la giovane coppia di scegliere Marrakech per la loro fuga romantica deve esser stata Belen, che nella cittadina marocchina c'è stata pochi mesi fa insieme a Stefano De Martino e al piccolo Santiago. Cecilia e Ignazio stanno per esordire alla conduzione di "Ex on the Beach", il piccante reality in onda su MTV e prima di partire per l'estero (dove gireranno le puntate del programma) si sono presi una vacanza. Cecilia Rodriguez si è concessa qualche piatto tipico locale (come la tajin) e ha provato a ballare la danza del ventre (senza grandi risultati, per sua stessa ammissione). La modella 29enne argentina, però, non ha perso le buone abitudini italiane: ritagliarsi tempo da dedicare alla bellezza esteriore con un po' di sana palestra, immortalando l'allenamento sui social. La coppia farà rientro in Italia nelle prossime ore, ma la valigia è già pronta per la destinazione segreta di "Ex on the Beach".