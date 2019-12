Cecilia Rodriguez e Moser: "L'idea di mettere su famiglia non ci spaventa"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno da poco festeggiato i due anni di fidanzamento. In pochi avrebbero scommesso sul loro amore, troppo social e nato all'interno di un reality-show, eppure i due sembrano amarsi ogni giorno di più. Belli e innamorati, ciclicamente si rincorrono voci su una presunta gravidanza, sul matrimonio imminente ma anche sulla presunta separazione.

La coppia appare più unita che mai, ma per il momento non è in attesa di un bebè e nemmeno si accinge a celebrare le nozze, anche se in un'intervista pubblicata questa settimana sul settimanale Gente, i due sembra siano pronti a iniziare a costruire qualcosa di importante. Le fondamenta le hanno messe in questi due anni e ora sanno bene che è giunto il momento di fare un passo avanti. Il Natale si avvicina e per la seconda volta i due lo trascorreranno insieme a Trento, in montagna, nella tenuta del grande Francesco Moser, il padre di Ignazio. Qui è dove la famiglia del campione di ciclismo produce ottimi vini e dove la coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio ama trascorrere piacevoli momenti di relax.

Saranno pochi i giorni che i due si concederanno tra i monti del Trentino, perché prima di Capodanno faranno nuovamente le valige per volare in Argentina, al caldo, nella terra d'origine di Cecilia. Per Ignazio Moser questa sarà la prima volta nel Paese natio di Cecilia, che sembra essere euforica per questo viaggio: “ Ci saranno i miei genitori ad aspettarci, gli presenterò gli zii e i cugini che non conosce, la nonna paterna e gli amici dell'infanzia. ” Per la piccola Rodriguez è quindi tempo di presentazioni in famiglia, un tassello che si aggiunge al percorso di costruzione di un amore forte con il suo fidanzato: “ Questo viaggio aggiungerà un altro tassello importante al nostro amore. ”

Con le presentazioni ufficiali al parentado di Cecilia, lei e Ignazio diventeranno una vera famiglia e la sorella di Belen non nasconde di pensare seriamente al futuro, ma solo con Ignazio al suo fianco: “ A marzo compio 30 anni: talvolta sogno di sposarmi ma quello che desidero di più è un figlio suo. ” Ignazio, che di anni ne ha appena compiuto 27, sembra essere sulla stessa lunghezza d'onda della sua fidanzata: “ Ora la parola impegno, l'idea di metter su famiglia, non mi spaventano più. […] Se devo essere sincero mi vedo più papà che marito. ”

I presupposti sembrano esserci tutti per continuare a costruire una storia d'amore duratura nel tempo, che potrebbe portare la coppia a fare dei passi importanti. Per adesso, Ignazio e Cecilia voleranno in Argentina e questo potrebbe rappresentare uno step decisivo nella costruzione di una famiglia tutta loro, sulla scia di quella conquistata con tanta fatica da Belen e da suo marito Stefano De Martino.