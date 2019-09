Cecilia Rodriguez con la frangia non convince: "Critichi la De Lellis e poi ti pettini come lei"

L’hairstyle più gettonato degli ultimi tempi è la frangia e anche Cecilia Rodriguez ha ceduto alla tentazione di tagliarsi i capelli mostrandosi con un look davvero insolito. Non tutti, però, hanno apprezzato e qualcuno l’ha addirittura accusata di aver copiato Giulia De Lellis.

In occasione della Milano Fashion Week, Cecilia Rodriguez si è divertita a giocare con la moda e, in uno degli ultimi post pubblicati sul suo profilo Instagram, si è mostrata con un mini abito rosa paillettato, capelli raccolti e una frangia del tutto inedita. Un look che è piaciuto a molti suoi fan, ma che ha scatenato coloro che da sempre sostengono la De Lellis e che, quindi, non hanno gradito le ultime esternazioni di Cecilia sulla relazione della influencer con Andrea Iannone.

Così, vedendo la Rodriguez con un’acconciatura già sfoggiata da Giulia, in molti si sono riversati sul suo profilo social per esprimere pareri al vetriolo. “Critichi Giulia che è alta un metro e una banana e poi ti pettini come lei? Con la frangia...Rosicona”, “Forse vedo doppio Giulia&Giulia”, si legge tra i commenti al post dell’argentina, “Denuncia il tuo parrucchiere”, “Questi capelli non ti valorizzano minimamente, peccato”, “Pettinata così non mi piaci”, ha continuato a scrivere qualcun altro dimostrando di non apprezzare affatto questo cambio look della sorellina di Belén. Lei, dal canto suo, ha preferito ignorare gli hater e non dare adito ad ulteriori polemiche. Almeno per il momento...