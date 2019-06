Cecilia Rodriguez stupisce: la strana reazione alla relazione tra Giulia De Lellis e l'ex cognato Andrea Iannone

Negli ultimi giorni, nel mondo del gossip tiene banco la relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Anche se i due non hanno confermato in maniera diretta il loro flirt, ci sono molte foto che testimoniano il loro avvicinamento. Il pilota ha avuto una storia molto importante con Belen Rodriguez, prima che quest'ultima tornasse tra le braccia di Stefano De Martino, per cui il portale Tabloit.it ha ritenuto opportuno chiedere a Cecilia Rodriguez e al fidanzato Ignazio Moser cosa pensasse della vicinanza tra l'influencer e l'ex cognato.

Cecilia e Ignazio, che si sono conosciuti sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, si trovano attualmente a Firenze, a Palazzo Pitti. Durante una breve intervista, alla giovane Rodriguez è stata chiesta la sua opinione su Giulia e Andrea, ma la reazione di Cecilia ha stupito non poco. La modella argentina ha deciso non solo di non rispondere, ma si è addirittura allontanata dall'intervistatore mormorando qualcosa che non si è ben capito.

Cecilia non ha nascosto il suo fastidio, ma pare alquanto strano che non abbia voluto proferire parole circa il presunto sentimento che lega due persone che lei conosce molto bene. La Rodriguez, infatti, ha condiviso con Giulia l'esperienza al Grande Fratello Vip, senza considerare che poi le due hanno avuto modo di vedersi anche una volta terminata l'esperienza al reality, durante alcune cene a cui hanno preso parte perfino gli altri fratelli Rodriguez e l'ex della De Lellis, Andrea Damante.

Per quanto riguarda Iannone, il pilota ha passato molto tempo con Cecilia in qualità di fidanzato di Belen: come mai la Rodriguez ha avuto un atteggiamento così scostante? Molto probabilmente non gradisce la relazione tra Giulia e Andrea, ma non sono ben chiari i motivi, visto che la sorella ha ritrovato la felicità al fianco del marito. Ignazio Moser è apparso alquanto divertito dalla reazione avuta dalla fidanzata, che a quanto pare preferisce tenere per sé i suoi pensieri al riguardo.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it? Resta sempre aggiornato