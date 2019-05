Cecilia Rodriguez su Soleil: "Mi piace ma... attenta"

La relazione tra Soleil Stasi e Jeremias Rodriguez sembra procedere a gonfie vele. Lei ha presentato il fidanzato al papà (nel corso di una cena ufficiale a base di pesce nell’abitazione milanese di Soleil), lui invece l’ha portata dalle sorelle Belen e Cecilia con le quali la coppia esce di frequente per trascorrere del tempo insieme, tra pranzi e serate. Insomma la famiglia Rodriguez ha accettato a braccia aperte l'ex isolana Soleil, ma Cecilia Rodriguez ha voluto dire comunque la sua sulla cognata attraverso i social.

Cecilia Rodriguez ha colto al balzo l’occasione per esprimere il suo parere sulla bella Soleil durante una stories di Instagram. L’argentina stava rispondendo ai follower sulla linea di costumi da bagno realizzata insieme a Belen Rodriguez, ma qualche fan ha preferito deviare l’argomento sulla cognata, chiedendole: "Cosa pensi di Soleil?". La risposta di Cecilia non si è fatta attendere: "Non è una domanda sui costumi ma me l’avete chiesto in tanti, quindi vi dico che mi piace tanto, è una delle cognate che più si comporta bene. Attenta!", facendo, con le dita, il gesto tipico di chi vuol dire "ti osservo".

Un giudizio positivo, quello di Cecilia, a testimoniare che Soleil Sorge ha conquistato il cuore di Jeremias e quello delle sorelle Rodriguez, con le quali sta instaurando un rapporto sempre più stretto. Lo testimonia la cena in famiglia che qualche settimana fa si è svolta a casa di Belen, dove Soleil e Jeremias hanno giocato e scherzato con il piccolo Santiago.

