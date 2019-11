Cecilia Rodriguez vuole i fiori d'arancio, ma Ignazio Moser dice "no"

“ Prima o poi succederà ”, “ Siete comunque belli e innamorati! ”, questi, insieme a migliaia di altri sono i messaggi arrivati a Cecilia Rodriguez dai suoi fan, dopo che l'ex concorrente del "Grande Fratello Vip" ha postato una foto di lei con Ignazio Moser, con una didascalia molto particolare: “ Anche se lui non mi vuole sposare….. io continuo ad amarlo, per sempre! ”.

Così la bella sorella di Belen Rodriguez ha espresso un desiderio tipico di una ragazza che ha trovato il grande amore e con cui vuole fare un grande passo. La coppia, che si è conosciuta durante il reality, era stata data per “spacciata” in pochi mesi, invece tutt’ora i due sono molto affiatati e più di una volta hanno espresso il desiderio di volersi sposare e magari avere anche figlio, anche se a quanto pare alla luce delle dichiarazioni di Cecilia, l’abito bianco lo vorrebbe soltanto lei.

La scelta di scrivere questa didascalia non nasce però a caso, ma capita proprio durante la loro partecipazione ad un evento dedicato agli sposi. Mai occasione fu così favorevole per parlare di matrimonio e di famiglia. Ma Ignazio tirato in ballo anche nei commenti dei fan, ha glissato l’invito scrivendo: " L'unico motivo per cui non lo facciamo è che il nostro stylist non ci ha ancora scelto gli abiti ." Ha risposto in maniera ironica alla fidanzata.

Ma, al contrario delle voci che dopo questa notizia si stanno diffondendo su una loro presunta rottura, Cecilia e Ignazio sono felicissimi insieme, lo scorso 31 ottobre hanno festeggiato il loro secondo anniversario e recentemente sono andati in vacanza in un posto esotico postando delle sensualissime immagini insieme. Insomma, l’amore c’è, per il matrimonio c’è ancora tempo.

La coppia, tra l'altro sarà a gennaio per la prima volta insieme alla conduzione di "Ex on the Beach Italia" il programma che andrà in onda su MTV (canale 130 di Sky e in streaming su Now TV), dove i due presenteranno degli affascinanti single che faranno i conti con il loro passato ma soprattutto con le loro ex che potranno rientrare nella loro vita creando scompiglio. Cecilia e Ignazio commenteranno tutto quello che succederà durante lo show compresi i tanti colpi di scena che ci si aspetta dalle situazioni che si verranno a creare.

Il programma festeggia il secondo anno in Italia, dopo aver avuto un grande successo all'estero soprattutto in America e in Inghilterra e nel Benelux e dal due di gennaio del 2020 vedrà due conduttori d'eccezione che non sono però single, anzi sono pronti (almeno Cecilia) a fare il grande passo.