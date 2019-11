Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiano due anni d’amore "e molto altro"

Era il 31 ottobre del 2017 quando Cecilia Rodriguez, dopo aver lasciato Francesco Monte, iniziò a vivere serenamente la sua storia con Ignazio Moser sotto l'occhio delle telecamere del Grande Fratello Vip.

La loro è stata una storia molto chiacchierata, in tanti credevano che fuori dalla porta rossa potesse durare un battito di ciglia e, invece, dopo due anni Cecilia e Ignazio sono ancora innamoratissimi. Per questo anniversario, i due fidanzati hanno deciso di concedersi una vacanza in Spagna, a Siviglia, città dalla quale la Rodriguez ha voluto raccontare tutto il sentimento che la lega al compagno. Cecilia, infatti, ha postato su Instagram uno scatto che la ritrae mentre bacia Ignazio. “ Con amore e molto altro ”, ha scritto l’argentina, riuscendo a raccogliere in pochissimo tempo migliaia di like.

“Siete stupendi”, “La favola d’amore più bella, più vera, più emozionante”, “Siete l’amore”, “La coppia più bella del mondo”, si legge tra i commenti al post social di Cecilia, “Belli, innamorati e felici”, “Come due anni fa...Insieme tra lavoro...soddisfazioni...traguardi condivisi e amore”, hanno continuato a scrivere alcuni fan della coppia che è riuscita ad andare oltre i pregiudizi confermandosi una delle più innamorate di sempre.

E Cecilia e Ignazio sembrano fare davvero sul serio: nonostante siano ancora giovani, i due hanno più spesso ribadito di voler creare, più in là, una famiglia e di voler avere dei figli. Proprio la Rodriguez, in una recente intervista, aveva descritto Moser come l’uomo che ha sempre cercato e voluto al suo fianco. “ Si tratta di un amore vero, solido e meraviglioso – aveva detto Cecilia in una intervista a Nuovo Tv, descrivendo così il suo legame con Ignazio - . Ha qualcosa di più rispetto ai miei ex compagni e a tutti gli altri uomini in ogni senso. E’ speciale veramente qualsiasi cosa faccia, altrimenti sarei fidanzata con qualcun’altro. Lui mi coccola sempre, è fedele e anche passionale e semplice allo stesso tempo ”.