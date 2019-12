La cena si fa hot per Fedez e la Ferragni

Si può dire tutto di Chiara Ferragni e di Fedez ma non che non sappiano come attirare l'attenzione. Sono la coppia d'oro dei social italiani, insieme superano abbondantemente 25 milioni di follower e (quasi) ogni loro azione si svolge sotto l'occhio vigile di uno smartphone, anche quelle apparentemente più private. È quello che è successo l'altra sera, durante il compleanno di un grande amico della coppia, nonché make-up artist personale di Chiara Ferragni.

Fedez e sua moglie amano coinvolgere i loro follower nel privato della loro vita, mostrando la quotidianità apparentemente normale di una coppia così fuori dal comune. Non sono mancate le polemiche nel corso del tempo a causa di questa loro abitudine, che però rende felici le milioni di persone che li seguono e non aspettano altro che un aggiornamento social. Il compleanno di Manuele Mameli è stato l'occasione per la coppia di concedersi una serata di relax in un ristorante di Milano con alcuni amici, anche per ritrovarsi per lo scambio di auguri in vista delle prossime festività.

I look di Fedez e di Chiara Ferragni, come spesso accade, non erano coordinati. Il rapper da sempre preferisce uno stile marcatamente sportivo, ispirato allo streetwear di lusso. “ Stasera io sono vestito da Millennial e mia moglie da Boomer ”, dice Fedez in ascensore scherzando con Chiara Ferragni, che invece per l'occasione ha scelto un look quasi bon-ton nei toni pastello. L'espressione boomer fa riferimento alle persone nate tra 1945 e il 1964, quindi Fedez ha sottinteso che sua moglie abbia scelto un look da adulta, al contrario suo che, invece,ha preferito uno stile più giovane.

Questo non sembra però aver fermato Fedez, che durante la cena ha dimostrato di apprezzare il look di sua moglie. Come? In una storia condivisa dal rapper, e successivamente riproposta sul profilo di Chiara Ferragni, si vede la coppia che, in una pausa dalla cena, si intrattiene in maniera maliziosa. In un primo momento Fedez solleva la gonna di sua moglie, che sta al gioco divertita e asseconda suo marito con un sorriso complice. Successivamente la mano di Fedez si sposta e sale verso l'alto, dove letteralmente palpeggia il seno di Chiara Ferragni. “ Che fregna che sei, e le tette finte? ”, chiede Fedez incontrando il disappunto di sua moglie.

Ultimamente la coppia scherza frequentemente sulle forme dell'influencer, che sempre più spesso ama mostrare le curve. Chiara Ferragni ha sempre mostrato grande ironia sull'assenza di un seno generoso, che però ultimamente sembra essere lievitato. Il merito, secondo alcuni, oltre che dei reggiseni push-up che la moglie di Fedez mostra con orgoglio, potrebbe essere del chirurgo plastico (ipotesi sulla quale scherza Fedez) o di una nuova gravidanza. Ci saranno novità nei prossimi mesi?