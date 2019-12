"È inutile che metti il push up". E Chiara Ferragni ironizza: "Così vedono il panorama"

Il push up che Chiara Ferragni sta indossando ultimamente continua a scatenare i follower della imprenditrice digitale, che non perde occasione di rispondere ed ironizzare sui commenti degli hater più accaniti.

Fiera della sua seconda di reggiseno, la Ferragni aveva già mostrato un seno prosperoso in alcune foto che avevano scatenato il gossip riguardante una presunta gravidanza o, addirittura, un intervento di chirurgia plastica. Chiara, però, aveva prontamente smentito di essere ricorsa all’aiuto dei medici per rendere più rigogliose le sue “boobs”, e aveva spiegato ai fan che mai e poi mai avrebbe fatto un intervento del genere. Smentito, dunque, l’intervento chirurgico, qualcuno ha continuato a sostenere che la Ferragni fosse senza ombra di dubbio incinta, mentre i più “intuitivi” hanno compreso che il seno prosperoso fosse dovuto solo ad un ottimo reggiseno push up.

Ed è proprio quest’ultimo che la moglie di Fedez sta indossando ultimamente senza perdere l’occasione di mostrare ai suoi follower l’ottimo effetto di questo brassiere. In una delle ultime foto condivise su Instagram, infatti, Chiara Ferragni indossa un paio di jeans a vita alta, una canottiera nera e scollata che mette in evidenza un decollete rigoglioso. “ Aggiornamento: amo ancora questo reggiseno push up ”, ha scritto ironica la influcer, ma qualcuno dei suoi hater non ha apprezzato l’immagine. “Se non le hai, non le hai: non ha senso mettere il push up”, ha commentato un utente della rete, immediatamente messo a tacere dalla Ferragni, nota per le sue risposte brevi e concise in grado di zittire qualunque hater. “ Cosi vedono il panorama ”, ha replicato lei con sorriso sornione, e gli applausi dei sostenitori non sono mancati.

“Chiara una di noi!”, “La Ferry segna ancora”, “Sei la regina”, “Mito”, “Bella come poche”, hanno commentato alcuni follower della influencer, “È una dea di bellezza con o senza push up, potete essere solo invidiosi”, “Non avrà tette ma la Ferragni ha due palle grandi”, si legge ancora sui social. Ancora una volta, dunque, Chiara Ferragni ha dimostrato di avere grande senso dell’ironia e, sei giudizi negativi degli hater non toccano la famiglia e gli affetti, lei sa sempre farsi una grassa risata e mettere a tacere i leoni da tastiera.