Charlene di Monaco confessa: "Ecco perché non sorrido"

Charlene di Monaco è sempre stata una donna molto schiva, poco avvezza a rilasciare interviste e, soprattutto, a parlare della sua vita. Da quando è sposata con il principe Alberto di Monaco le sue interviste si contano forse sulle dita di una mano. Da tutti è chiamata la principessa triste, un soprannome che inizia a stare stretto alla bellissima ex nuotatrice, che negli ultimi giorni si è aperta a sorpresa con il tabloid sudafricano Huisgenoot, al quale ha raccontato l'anno appena concluso.

Nel Principato di Monaco e in Francia si mormora che quest'intervista è destinata a fare la storia della dinastia monegasca per la sua eccezionalità e per il tenore dei contenuti. Al magazine sudafricano, infatti, la moglie di Alberto II di Monaco ha aperto le porte del bellissimo palazzo reale ai primi di dicembre, realizzando anche stupendi scatti fotografici che sono poi diventati la cover del numero di Huisgenoot. La principessa ha posato insieme ai suoi figli Jacques e Gabriella, i gemelli che da poco hanno spento la quinta candelina.

Ai giornalisti del magazine del suo Paese natio, Charlene di Monaco ha svelato le tristi vicissitudini del suo 2019, durante il quale ha dovuto sopportare gravi perdite e stati d'ansia per le persone a lei più care. Come qualunque essere umano, anche Charlene di Monaco è sensibile agli stati d'umore e il perdurare di una situazione di angoscia e tristezza ha inciso sulla sua voglia di sorridere. " Le persone fanno presto a dirti ‘perché non sorridi?’, ma non conoscono tutto quello che si nasconde dietro. A volte è difficile sorridere. Per me è stato un anno davvero doloroso, che mi ha colpito pesantemente ", ha detto con grande schiettezza la principessa, che in passato ha fatto preoccupare i suoi sudditi per quella che a tutti è sempre sembrata una incurabile tristezza. Come da sempre accade, le case reali tendono a proteggere i sovrani e spesso chiedono alla stampa di evitare certe domande durante le interviste, soprattutto quando toccano argomenti delicati. Lo stato d'animo di Charlene di Monaco è stato tabù per lunghi anni ma da qualche tempo il velo è caduto ed è stata la stessa principessa a voler fare chiarezza.

L'anno che si è concluso da poche ore verrà archiviato da Charlene di Monaco con un sospiro di sollievo. Nei mesi precedenti, infatti, la principessa è stata per un lungo periodo in pensiero per suo padre, costretto a subire un delicato intervento chirurgico. La principessa è particolarmente legata a Michael Wittstock ed è normale che una figlia viva uno stato di turbamento quando suo padre, per giunta lontano, non gode di ottima salute. Oltre a questo, nell'ultimo anno si è aggiunta per Charlene di Monaco anche la perdita di due dei suoi più cari amici in un intervallo di appena dieci giorni. Un colpo " incredibilmente doloroso " per la principessa, che ha inciso ulteriormente sul suo umore. La moglie di Alberto II di Monaco ha candidamente ammesso di sentirsi privilegiata nel suo ruolo ma non ha negato di sentire la nostalgia del suo Paese: " Spesso sono triste perché mi mancano la mia famiglia e miei amici in Sudafrica. "