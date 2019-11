Charlene di Monaco confessa: ​"Crescere i gemelli è estenuante"

Tra poche settimane il principe Jacques e la principessa Gabriella compiranno cinque anni e Charlene di Monaco ha rilasciato un'intervista esclusiva alla rivista Point de Vue sulla vita privata della famiglia monegasca. La principessa, che negli ultimi tempi si è vista sempre meno agli impegni reali, ha parlato apertamente di quanto sia difficile, ma anche emozionante, crescere i gemelli avuti dal principe Alberto di Monaco.

Charlene di Monaco, che si vocifera possa essere nuovamente incinta, ha confessato di essere una madre " presente " ed estremamente " protettiva " verso i gemelli, che tra loro hanno un legame unico e speciale. " Hanno un affetto incredibile e gentilezza reciproca - ha svelato la principessa, come riporta il settimanale People - parlano tra loro tutto il tempo e, come tutti i bambini, a volte possono essere un po' bruschi, un po' difficili anche nei loro scambi, ma si sostengono a vicenda incondizionatamente ". Contrariamente a quanto si possa pensare, l'ex nuotatrice sudafricana ha raccontato come si dividono i compiti familiari lei e il principe Alberto, sempre molto presente nella vita dei gemelli. " Il mattino, il loro papà li porta a scuola. Quando tornano a casa, inizia il mio lavoro e continua fino al giorno successivo. Di solito le serate sono molto movimentate" , ha spiegato Charlene, come riporta la rivista Hola!. La principessa ha usato parole di stima e affetto nei confronti di Alberto di Monaco per il suo ruolo di padre: " È straordinario, meraviglioso e divertente; un papà che ascolta e incoraggia i suoi figli. Trascorre molto tempo con Jacques e Gabriella e si prende cura di loro il più spesso possibile ".