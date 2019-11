"Ha gli occhi tristi", le foto di Charlene di Monaco preoccupano i fan

Non accenna a placarsi l'interesse sullo stato di salute di Charlene di Monaco. Negli scorsi giorni l'attenzione pubblica si era concentrata sulla prolungata assenza dalla scena della principessa monegasca. La sua lontananza dagli ultimi eventi mondani e il distacco sempre più evidente dalle questioni reali avevano fatto preoccupare non poco i suoi sudditi. A poco era valsa l'uscita istituzionale in Italia per presenziare all'inaugurazione di una scuola antisismica in Abruzzo.

Oggi, in occasione della Festa Nazionale del Principato di Monaco, i pettegolezzi sul suo benessere psicofisico si sono alimentati. La principessa Charlene è tornata ufficialmente in pubblico al fianco del principe Alberto di Monaco, ma questo non ha impedito ai suoi ammiratori di accorgersi di qualcosa. Il suo volto ha, infatti, suscitato non pochi dubbi sulla sua salute. Charlene di Monaco è apparsa stanca, provata e il suo sguardo serio raramente ha lasciato spazio a un accenno di sorriso. Se ne sono accorti i suoi affezionati sudditi, che sui social hanno manifestato tutta la loro preoccupazione per la donna: " Perché non sorride mai? ", " Sembra così depressa ", " Sembra sempre così triste ". E poi ancora: " Sembra così triste !! Il suo sguardo ... il suo viso ... ", " È molto molto infelice! ", " È quasi irriconoscibile! ".

Nonostante le sue apparizioni pubbliche si contino, ultimamente, sulle dita di una mano, nessuno si aspettava di vedere la principessa Charlene triste nel giorno della festa nazionale del principato. È depressa? Sta male? Tutti si pongono domande dalla dubbia risposta. Inevitabilmente si continua a cercare la causa di tanta tristezza nel suo sguardo. Molti hanno parlato di crisi matrimoniale con il consorte, altri invece hanno ipotizzato che la principessa sia malata. L'ipotesi più accreditata sembra invece riguardare la famiglia reale. A Monaco i rapporti tra Charlene e Carolina non sarebbero dei migliori. La tensione tra le due donne sarebbe da ricollegarsi al desiderio di Charlene, manifestato sin dalle nozze con il principe Alberto di Monaco, di condurre una vita il più possibile normale anche per i suoi due gemelli. Le pressioni di corte, gli obblighi e i doveri istituzionali peserebbe, non poco, alla principessa sempre più seria e triste.