Charles Leclerc ha già trovato una nuova fidanzata

Nuovo amore all'orizzonte per Charles Leclerc: non c'è solo il rosso Ferrari per il pilota di Formula1, che sembra avere una nuova fidanzata. È quello che sostiene la rivista Oggi, facendo trapelare un gossip davvero succoso, presumendo così una motivazione ben differente per la fine della relazione con la storica fidanzata Giada Gianni. Era stata la stessa giovane, di origini napoletane, a confermare la rottura con l'ex storico con cui divideva l'amore da quasi cinque anni: una scelta dettata dalla necessità di Leclerc di concentrarsi di più su piste, corse e sulla Ferrari. Ma ora spunta una probabile nuova fiamma, la bellissima monegasca Charlotte Siné, amica di lunga data dell'ex Giada.

La giovane è figlia di Emmanuel Siné, direttore generale del Société des Bains de Mer, un'antica società del Principato di Monaco che gestisce tutto il settore dell’intrattenimento. A quanto sembra il pilota 21enne nutrirebbe un certo interesse nei confronti di Charlotte, tanto da considerarla la sua nuova fidanzata. E mentre l'ex storica conferma solo la rottura senza aggiungere particolari, i due interessati non hanno ancora rilasciato nessuna dichiarazione.

Charlotte Siné vanta un profilo Instagram con un buon seguito, più di 3.000 follower, dove pubblica scatti personali dei suoi viaggi e delle vacanze in compagnia degli amici più cari. Nessun riferimento al presunto gossip che la vedrebbe legata a Leclerc, vista l'incredibile ritrosia del pilota nei confronti del pettegolezzo e della curiosità. Una particolarità che l'aveva spinto proprio verso Giada, giovane molto riservata e lontana dal mondo del gossip, un'unione che i due avevano vissuto con riserbo e discrezione.

