"Chef Rubio? Un bullo mascherato da capopopolo", l'attacco di Selvaggia Lucarelli

Il caso “Chef Rubio” è esploso con forza lo scorso sabato, quando è iniziata a girare la voce del suo allontanamento da Discovery Channel, rete per la quale conduceva da anni un programma di cucina. Gabriele Rubini, questo il suo vero nome, ha smentito categoricamente di essere stato licenziato ma ha dichiarato che questa era una decisione già presa e concordata. Fine delle polemiche? No, certo, perché è scesa in campo la sua acerrima nemica Selvaggia Lucarelli con un lungo pezzo su Il Fatto Quotidiano.

Tra i due da anni non corre buon sangue e non sono mai mancate le frecciate e gli attacchi diretti tramite social. Dei botta e risposta molto accesi, talvolta violenti, che hanno spesso acceso gli animi degli utenti che hanno dato vita a vere e proprie “social-battle”, con fazioni e schieramenti ben determinati.

L'attacco della giornalista contro Chef Rubio è molto chiaro: “ Il vero problema di Rubio sta proprio nel suo continuo provare a depistare, forse più se stesso che gli altri, su quale sia la sua reale natura. È un bullo mascherato da capopopolo ”. La Lucarelli lo attacca sull'appellativo “chef”, affermando che in realtà Gabriele Rubini chef non lo sia e non lo sia mai stato “ tipo Mastro Geppetto, Babbo Natale ”, scrive la Lucarelli. Lo accusa di utilizzare il linguaggio carico d'odio della politica che critica e di inventare fake news.