Chiara Ferragni e quel seno che insospettisce

Il decollete insolito sfoggiato da Chiara Ferragni sui social ha insospettito alcuni utenti della rete, che si sono chiesti se la influencer fosse ricorsa all’uso della chirurgia estetica.

Il seno minuto della Ferragni, infatti, è sempre stato mostrato con orgoglio da lei su Instagram, dove molti follower l’hanno sempre esaltata proprio per essere andata controtendenza rispetto alle colleghe. Se tante donne, infatti, sono ricorse alla chirurgia estetica per rendere più abbondante l’originale taglia di reggiseno, la moglie di Fedez ha spiegato di essere sempre stata orgogliosa di quella seconda.

Così, è bastata una foto in cui Chiara Ferragni mette in evidenza il seno più prosperoso del solito per scatenare la curiosità della rete. “ Le mie tette sono fuori controllo ”, ha ironizzato lei dando vita ad una serie di commenti da parte dei follower. “Spero di poter rifare il seno anche io, un giorno! Appena ne avrò la possibilità. Mi spiace un pochino però, mi immedesimavo in te, dicevo se la Ferragni che è f..a ha poche tette, sono apposto anche io!!!!”, le ha scritto una utente, “Sei incinta?”, ha chiesto qualcun altro riconducendo il seno prosperoso ad una possibile seconda gravidanza.

Divertita dai commenti che sono apparsi sul suo ultimo scatto social, quindi, Chiara Ferragni ha deciso di fugare i dubbi di tutti i fan. “ Non sono rifatte. Non mi rifarei mai il seno ”, ha ribattuto la influencer, mentre molti utenti del web hanno continuato a sostenere che, anche se non lo ammette, potrebbe davvero essere ricorsa alla chirurgia estetica. Una tesi che, però, non regge: la Ferragni è 24 ore su 24 sui social, condivide con il web gran parte della sua giornata e una eventuale operazione chirurgia avrebbe comportato tempi e dinamiche che non combaciano con la sua vita social.

Molti fan della influencer, infatti, hanno sottolineato l’impossibilità di un intervento. “Probabilmente le ha rifatte in un universo parallelo e non sulla Terra dove posta foto ogni mezz'ora: quando avrebbe fatto l'intervento? E la convalescenza con settimane di bendaggio? E cerotti, medicazioni... Poi una si rifà il seno di mezzo millimetro più grande?”, ha fatto notare un internauta il cui pensiero è stato condiviso da molti. Fu proprio la Ferragni, infatti, a dichiarare tempo addietro di non voler in alcun modo rifarsi il seno altrimenti sarebbe stata costretta a indossare sempre il reggiseno sotto le t-shirt.