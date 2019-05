Fedez smentisce la seconda gravidanza di Chiara Ferragni

La notizia che Chiara Ferragni potesse essere incinta del secondo figlio ha fatto il giro del web, ma ci ha pensato Fedez a smentire e placare gli animi dei fan più speranzosi.

Il gossip nasce da una Instagram story postata dal rapper che mostra il piccolo Leone intento a fare un gesto che, come spiegato dallo stesso Fedez, nella cultura cinese vuol dire che “un bambino prevede una gravidanza”. “Leo ne prevede mediamente una ogni tre ore – ha aggiunto ironico il marito della Ferragni, lasciandosi scappare una frase che ha immediatamente scatenato il web - . Cucciolata in arrivo. Auguri Chiara Ferragni!”. Dal canto suo, la influencer aveva ripreso il post del marito in modo tenero: "Cucciolo". Sono bastate queste brevi – e simpatiche – dichiarazioni social del cantante e della moglie a far mormorare la rete lanciando la notizia che i Ferragnez potessero essere in attesa del secondo bebè.

I rumors sono arrivati fino a Los Angeles, dove Fedez e Leone stanno trascorrendo del tempo in attesa dell’arrivo di Chiara, e il rapper ha deciso di smentire categoricamente il gossip sostenendo che sia sia trattato di una notizia inventata di sana pianta. La famiglia più social del momento, dunque, non è in procinto di ampliarsi e di regalare un fratellino (o sorellina) al piccolo Leo. Il bambino, infatti, ha da poco compiuto un anno e, nonostante Chiara Ferragni e Fedez non abbiano mai nascosto l’intenzione di avere altri figli, sembra non sia questo il momento giusto per una seconda gravidanza. I fan che avevano sperato nell’arrivo di un altro baby Ferragnez dovranno attendere ancora un altro po’.