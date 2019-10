Chiara Giordano: "Conquistai Raoul Bova con un ballo"

È stata una delle protagoniste più acclamate di Amici Celebrities e, nonostante Chiara Giordano sia stata eliminata troppo presto dal programma, lei ha promesso che continuerà a ballare.

La danza per la ex moglie di Raoul Bova è stata una sorta di cura dal dolore in un periodo triste. Sua passione da sempre, è stata "l’arma" che usò per conquistare l’attore ai tempi della loro conoscenza. “ Credo di avere un video di quello sera… - ha raccontato la Giordano in una intervista al settimanle Chi, ricordando il primo incontro con Bova - . Eravamo a casa con due amici. A un certo punto ho iniziato a ballare il Meneito e lui credo si sia sentito un ragazzo normale che guardava una ragazza semplice che non aveva velleità artistiche o professionali, ma pensava alla sua laurea. Semplici come eravamo noi ”.