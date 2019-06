Clarissa Marchese rincara la dose: "Nel mio mondo non c'è posto per la gente marcia"

Non c'è pace per Clarissa Marchese: per l'ex tronista di Uomini e Donne dovrebbe essere uno dei momenti più felici visto il recente matrimonio, ma così non è. Infatti, proprio dopo aver ricevuto numerose critiche per la scelta dell'abito da sposa e del suo look, la ex Miss Italia si è rivolta ai follower con un tono ritenuto poco adatto, e addirittura offensivo, tale da scatenare l'ira del web. In molti si sono scagliati contro Clarissa, anche personaggi noti del mondo della tv hanno avuto da dire, ma la ragazza ha chiarito ancora una volta il motivo delle sue parole così dure.

La Marchese ha pubblicato sui social una chat con un utente, che le ha augurato addirittura la morte: la giovane con tale gesto ha cercato di far comprendere i motivi per cui i toni del suo sfogo si sono elevati a tal punto da creare una vera e propria polemica che pare ben lontana dal sedarsi. "Il nome lo lascio perché dovete capire" , ha esordito Clarissa, riferendosi per l'appunto a colui che l'ha attaccata sui social. "Capire che nella vita esistono momenti di debolezza in cui si fanno e si dicono cose sbagliate. Capire che quando qualcuno augura soltanto il male a te, a tuo marito, alla tua famiglia e ad un tuo futuro figlio, tu sbotti perché sei umana e ti dimentichi che quello che dici può essere usato contro di te" , ha proseguito l'ex tronista di Uomini e Donne.

Clarissa ha specificato che le sue parole erano rivolte a chi le ha augurato il male e no certo a tutti coloro che da sempre la seguono con affetto. "Nel mio mondo virtuale perfetto non c’è posto per la gente marcia" , ha proseguito la Marchese. L'ex tronista è chiaramente addolorata per quanto si è verificato, anche perché ha voluto spiegare che altri sono i suoi veri valori e non certo quelli legati al denaro, come poteva emergere dal suo sfogo. "Quel che mi fa male è l’aver dato un’immagine totalmente sbagliata di me perché vengo da una famiglia umile che ha da sempre cercato di trasmettermi il senso del lavoro e del sacrificio ", ha concluso la giovane, con la speranza che una volta per tutti la polemica giunga ad un punto.

