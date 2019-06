Francesco Chiofalo al veleno contro Clarissa Marchese: "Perfida"

Il matrimonio di Clarissa Marchese e Federico Gregucci è stato seguito da una serie di polemiche dovute allo sfogo della ex Miss Italia nei confronti degli haters.

Lei, nota anche per aver partecipato a Uomini e Donne dove ha incontrato il suo attuale marito, ha replicato a chi l’ha accusata di nozze sfarzose con una dichiarazione che l’ha costretta, qualche ora dopo, a chiedere scusa nei confronti di coloro che si sono sentiti offesi dalle sue parole. Lo sfogo di Clarissa, dovuto probabilmente alla rabbia, però, ha scatenato una serie di reazione da parte di personaggi che hanno ruotato attorno al mondo di Maria De Filippi e del suo dating show pomeridiano.