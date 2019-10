Clarissa Marchese e Federico Gregucci svelano il sesso del nascituro

A poche settimane di distanza dall'annuncio ufficiale della gravidanza, Clarissa Marchese e Federico Gregucci tornano sui social per comunicare ai propri fan il sesso del bambino. La coppia ha scelto di farlo attraverso un video pubblicato nelle storie dei loro profili Instagram. " Siete pronti? Aspettiamo una femminuccia! ", hanno esclamato in coro Clarissa e Federico. La gioia incontenibile dell'ex Miss Italia ha travolto anche il compagno che, per l'occasione, indossava una maglietta rosa.

Tra felicità e gioia, non è mancato il commento scherzoso di Gregucci che, visto il lavoro di allenatore di calcio, avrebbe forse sperato in un maschio: " Come vedete dal filtro che uso e dal colore della maglietta dovrò smettere di vedere le partite e dovrò giocare con bambole, corone, trucchi... ". L'annuncio social fatto dall’ex tronista di Uomini e Donne e suo marito ha scatenato la reazione dei fan che hanno inondato i loro profili di commenti e messaggi. La coppia è infatti una delle più amate del programma televisivo di Maria De Filippi.

La loro storia d'amore, nata negli studi di Cinecittà, ha appassionato milioni di telespettatori nel 2016. Poi il trasferimento in Florida, a Miami, dove Gregucci lavora come allenatore di calcio e l'allontamento dall'Italia. Clarissa Marchese e il marito hanno però mantenuto un legame stretto con il pubblico negli anni, condividendo la loro vita sui social. Anche il matrimonio, svoltosi il 30 maggio scorso, fu un evento seguitissimo attraverso Instagram e costò non poche polemiche alla sposa per alcune dichiarazioni poco felici sui vestiti low cost.