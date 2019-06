Clarissa Marchese riceve delle minacce di morte. La sua risposta

La neo-sposa Clarissa Marchese ha ancora gli occhi puntati su di lei. La polemica, nata da una sua frase “infelice” in risposta a chi aveva criticato il suo look nuziale, ha preso una piega sbagliata. A quanto pare qualcuno ha augurato alla ex Miss Italia di morire e lei non è riuscita più a trattenersi.

Ma andiamo con ordine. Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono sposati a fine maggio. Lei indossava un abito a sirena in pizzo, piuttosto attillato.

Come spesso capita, il suo look non è stato gradito dalla qualunque e la neo-sposina ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post (che ha poi cancellato), dove attaccava i suoi haters. “ Già vi immagino sedute sul vostro divanino, afflitte dalla vostra vita infelice, con le magliettine dei cinesi da 1,50 euro che vi sentite Anna Wintour [...] Quando vedo quelle spose con il loro abitino anonimissimo, i capelli boccolosi di prima comunione ed un trucco insignificante [...]mi dico non tutte possono ”.

Questo commento, scritto a caldo per la rabbia, ha creato un grande putiferio e molti follower hanno aspramente criticato le parole di Clarissa Marchese. Ma qualcuno ha decisamente esagerato e la ex tronista ha deciso di pubblicare tutto sui social.

“ Il nome lo lascio perché dovete capire. Tutto questo non è normale – ha scritto nelle sue Instagram stories Clarissa Marchese, che ha deciso di mostrare il nome della sua hater più acerrima-. Capire che nella vita esistono momenti di debolezza in cui si fanno e si dicono cose sbagliate. Capire che quando qualcuno augura soltanto il male a te, a tuo marito, alla tua famiglia e ad un tuo futuro figlio, tu sbotti perché sei umana e ti dimentichi che quello che dici può essere usato contro di te ”.

Il commento sulle magliette era riferito solo ed esclusivamente a chi ha augurato “tanto male” alla sposa nel suo giorno più bello, non pensando che poteva ferirla. Clarissa Marchese avrebbe potuto ignorare le critiche sul suo matrimonio, ma non è riuscita a reprimere questa onda d’odio e l’ha, invece, alimentata.

“ Nel mio mondo virtuale perfetto, non c’è posto per la gente marcia dentro. Capire che ciò che mi fa male è l’aver dato un’immagine sbagliata di me, perché vengo da una famiglia umile, che ha da sempre cercato di trasmettermi il senso del lavoro e del sacrificio ”, continua Clarissa Marchese nelle sue storie.