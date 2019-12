"A grande richiesta, ecco il pancione". Il regalo di Clarissa Marchese ai fan

Prosegue serenamente la gravidanza di Clarissa Marchese. L'ex Miss Italia 2014 oggi, al suo sesto mese di gravidanza, esibisce il suo grazioso pancione sul suo account Instagram. La modella condivide costantemente ogni novità o dettaglio attinente alla sua gravidanza con i suo fan, testimoniandolo via social. Il figlio che l'ex tronista di Uomini e Donne sta attendendo è l'esito felice del grande amore intercorrente tra lei e suo marito Federico Gregucci, conosciuto proprio nel dating show di Maria De Filippi. La coppia, fidanzatasi all'interno del noto programma Mediaset nel 2016, ha dato vita a un solido legame d'amore perdurato sino a oggi.

Una storia riuscita che ha condotto i due a coronare il loro amore attraverso il matrimonio, celebrato il 30 maggio 2019 a Capua, in provincia di Caserta. A fine settembre la modella siciliana e il calciatore hanno annunciato il lieto evento dell'arrivo di un bimbo nel loro piccolo nucleo familiare attraverso un messaggio emozionante postato sui loro rispettivi profili social. " Finalmente possiamo gridarlo al mondo intero. Federico ed io amiamo già alla follia il nostro bimbo (o la nostra bimba!) #LoveCreatesLove", ha condiviso Clarissa Marchese con i follower Instagram. Messaggio dolce a cui Gregucci, a sua volta, rincarando la dose, ha replicato con un ulteriore dedica romantica: " Da un amore così grande non poteva che nascere una cosa così bella! Presto saremo in tre ".

Clarissa Marchese esibisce il suo pancione in omaggio ai suoi fan

L'ex Miss Italia ha esibito orgogliosa il suo pancione su Instagram che al sesto mese di gravidanza è diventato più protuberante. La notizia del felice evento che ha investito la vita della coppia sta spopolando da mesi sul web, appassionando i loro ammiratori. L'ex tronista ha postato nelle sue IG Stories un trittico di foto nelle quali appare in tenuta casual sfoggiando un pancione elegante completamente denudato. La Marchese gioiosa ha corredato il post con una didascalia esplicita con l'intento di omaggiare i suoi numerossissimi fan. " A grande richiesta, ecco il pancione. La mia piccolina per adesso si sta cucinando per bene ". Clarissa Marchese intrattiene sui suoi profili social un interscambio fervido con i suoi follower, i quali le chiedono spesso di esaudire delle loro richieste, curiosità, consigli di vita o altro. L'ex tronista siciliana risponde sempre positivamente, come in quest'ultima circostanza, postando video, foto, storie personali in cui racconta in merito alle sue vicende private, alle sue emozioni, alla sua relazione d'amore e, adesso, anche del parto e del futuro nascituro.

La Marchese, approfittando dello scatto social in cui si mostra in versione "nature" con il pancione esposto, ha colto l'occasione propizia per elargire dei suggerimenti di bellezza alle donne che vivono tale fase meravigliosa della vita. La modella in una storia Instagram ha sponsorizzato alcuni brand particolarmente indicati per le future mamme in dolce attesa: " Io non ho avuto problemi con le smagliature, ma vi consiglio di usare un olio per pancia, seno e fianchi ". Clarissa Marchese ha pensato anche alla realizzazione di una photogallery per supportare le neo mamme e sfatare il mito che la donna in stato di gravidanza sia sinonimo di goffaggine e che equivalga alla perdita della propria sensualità e avvenenza. Ecco, allora affiorare le immagini della ex reginetta di Miss Italia che indossa abiti premaman nonché intimo sexy. " Un periodo del genere non l’ho mai vissuto in tutta la mia vita ", ha confessato l'ex tronista per ribadire il fatto che anche in un fase così delicata una donna può continuare a percepirsi bella e affascinante.