Claudio Lippi: "Sono stato un padre assente ma sono un nonno super"

Dalle pagine del settimanale Oggi, Claudio Lippi fa pubblica ammenda e confessa di essere stato un padre un po' assente, ma assicura che sta recuperando ed è ormai un super nonno; la figlia Federica conferma la versione.

"Come papà in passato non sono stato un granché, sto recuperando ora. E sono diventato un nonno super", afferma Claudio Lippi con un pizzico di pentimento, condito però da tanta soddisfazione. Il conduttore spiega che è stato un padre un po' assente quando la figlia, ormai trentunenne, era piccola: "Mi sono perso un pezzo di vita di Federica. Quando lei aveva sei anni, mi sono separato da sua mamma Kerima e mi sono distratto, per così dire. Ai tempi lavoravo tantissimo, e ci vedevamo poco, ho saltato quella fase delicata".

"Per fortuna sua mamma è stata bravissima, le ha fatto anche da papà, con il senno di poi posso dire che l’ho sfangata", aggiunge Claudio Lippi, evidenziando come non ci sia stato risentimento tra lui e la madre della figlia, Kerima Simula. E in effetti, dopo sei anni, i due si sono riavvicinati e sono tornati insieme, e così l'uomo è riuscito a ricostruire anche il rapporto con Federica che lo descrive come un "papà attento e tenero", ma "anche un po’ rompiscatole, con il suo ordine maniacale".

"In questo momento viviamo tutti insieme e lui è un nonno pazzesco: ogni mattina alle 7 e mezza in punto è lui che prepara la colazione a Mya", aggiunge la ragazza descrivendo Claudio Lippi in versione "mammo e nonno". Oltre a preparare la colazione per la sua nipotina, il volto de La Prova Del Cuoco rivela anche di prendersi cura del bulldog francese Ice e di guardare insieme alla piccola il suo cartone animato preferito, Curioso come George. A questo proposito, Lippi sveste i panni di casalingo perfetto e tira fuori la sua tipica vena sarcastica: "Protagonista è una scimmia che non parla, fa solo versi, una vera rottura di scatole a dire la verità".

Per Claudio questa nuova vita familiare è una dimensione sconosciuta: "Una volta pensavo che non sarei mai riuscito a vivere nel caos di una famiglia, ora non riuscirei mai a farne a meno". A rafforzare il legame tra il conduttore e la figlia è stato il periodo della gravidanza: quando il rapporto tra Federica e il padre di Mya stava dissolvendosi, Claudio è stata la figura maschile di riferimento per la giovane.

Lippi è convinto che la figlia abbia sofferto negli anni in cui è stato assente, ma - grazie al buon lavoro educativo della madre - Federica è cresciuta senza risentimento nei confronti del padre. "Kerima è stata bravissima, non le ha mai parlato male di me, anzi, le diceva tante cose belle sul mio conto che forse io neanche meritavo", ha chiosato il conduttore lasciando trasparire la profonda gratitudine nei confronti della compagna.

