Clizia Incorvaia: "Sarcina ha messo a repentaglio la mia salute"

Il matrimonio finito con Francesco Sarcina è una ferita che brucia ancora tanto e Clizia Incorvaia si è lasciata andare ad alcune confessioni sulla sua vita passata con il frontman de Le Vibrazioni.

“ Non c’era niente di vero nella mia storia, zero! Niente – ha raccontato la modella ad Adriana Volpe, che si è chiesta se realmente un uomo fosse in grado di recitare così tanto - . Non lo so, ma non c’era niente di vero ”. Rifacendosi al film Le Fate Ignoranti, quindi, Clizia Incorvaia ha sottolineato come una persona, nella vita, possa costruirsi davvero due vite parallele senza farsi scoprire e amare, contemporaneamente, due persone. La Volpe, quindi, incuriosita, si è chiesta se Francesco Sarcina abbia avuto due relazioni contemporaneamente o abbia potuto amare due donne allo stesso tempo.

“ No, non si è innamorato di nessun altro uomo o nessuna altra donna – ha precisato la gieffina - . Ma non c’era niente di vero, nel senso che con le bugie si può costruire tanto di diverso dalla realtà ”. “ Non c’era niente di vero perché dopo che ho scoperto tutto quello che ad ottobre ho raccontato da Barbara (d’Urso, ndr), erano cose che andavano avanti dal primo giorno che stavamo insieme ”, ha aggiunto ancora la ex di Sarcina riferendosi ai ripetuti tradimenti del cantante avvenuti anche con alcune fan che lui avrebbe contattato via social.

Interessata alla storia, Adriana Volpe ha domandato se tra Clizia e l’ex marito ci sia mai stato un confronto durante il quale lui ha motivato i messaggi di cui lei era venuta a conoscenza. “ Certo, ma ha sempre mentito – ha detto lei - . Come faccio a saperlo? Ho foto, dichiarazioni, chat, gente che mi ha chiamato, ho tutto conservato. Ci sono cose allucinanti! ”.