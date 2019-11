Colpo di scena al trono over: tra Ida e Riccardo è finita (di nuovo)

La storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sembra essere giunta nuovamente al capolinea: durante le ultime registrazioni del trono over di Uomini e Donne, la coppia è stata ancora una volta protagonista di un momento delicato e sofferto a conclusione del quale hanno annunciato la fine della relazione.

I due, che hanno vissuto momenti di alti e bassi durante il lungo percorso nel dating show di Canale 5, sembrava avessero deciso di dimenticare il passato e recuperare i cocci di una relazione che aveva fatto profondamente soffrire Ida. La Platano, infatti, in una intervista aveva raccontato che, quando Riccardo decise di lasciarla, aveva toccato il fondo arrivando a trascurare il figlio e a non volersi più alzare dal letto per quella grande delusione. Nel momento in cui, però, sembrava che la donna avesse deciso di guardare oltre, Guarnieri si è fatto nuovamente avanti e con una lettera sembrava essere riuscito a riconquistarla.

Pareva, dunque, che ci fossero tutti i presupposti per ricostruire un rapporto, ma le continue incomprensioni e i timori di lei hanno creato un’altra importante crisi all’interno della coppia e, questa volta, pare che non ci siano più le condizioni per poter uscire insieme dal programma e vivere sereni.

Come anticipato dal Vicolodellenews, durante le ultime registrazioni del trono over, Riccardo, in lacrime, ha raccontato di essere stato a Brescia dalla compagna, ma le cose non sono andate come entrambi speravano. Ida, dal canto suo, ha continuato ad accusare il cavaliere di non riuscire a provare più attrazione nei suoi confronti e ha portato alla luce un fatto accaduto la scorsa estate e di cui aveva preferito non parlare fino a questo momento. Come rivelato dalla dama di Uomini e Donne, pare che con la famiglia di Guarnieri non ci sia stato un buon rapporto: mesi fa, infatti, Ida arrivò a Taranto insieme al figlio e la madre di Riccardo non le aprì la porta. Una situazione, quindi, che ha fatto soffrire e continua ancora oggi a far male alla donna che, come emerso, è in cura da uno psicologo per questa relazione d’amore turbolenta.

Una valle di lacrime ha inondato le registrazioni del trono over e, a conclusione del confronto tra Ida e Riccardo al centro degli studi televisivi, i due hanno confermato a Maria De Filippi che la loro storia può dichiararsi ufficialmente conclusa. Sarà davvero così o i due torneranno ad essere protagonisti del dating show di Canale 5?