Il principe Filippo furioso: "Harry e Meghan turbano la regina"

Il divorzio dei Duchi di Sussex dalla famiglia dei Windsor continua a creare scalpore a corte e le notizie e i rumor su ciò che sta accadendo ai reali di Britannia continua ad interessare l’opinione pubblica.

Dopo l’annuncio di Harry e Meghan Markle, che hanno deciso di "divorziare" dalla Casa Reale per lavorare e mantenersi in libertà, le notizie si sono rincorse di ora in ora e sono state tante le ipotesi nate intorno ai motivi che avrebbero spinto la coppia a prendere questa importante quanto clamorosa decisione. Alla notizia, tuttavia, la Regina Elisabetta ha reagito convocando un incontro ufficiale a Sandringham per discutere sull'intenzione dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, di abbandonare lo status di reali senior.

Secondo quanto riportato da The Sun, al vertice cui dovranno partecipare anche il fratello di Harry, William, e il padre, l'erede al trono Carlo, sarà assente il principe Filippo che, pare, abbia abbandonato proprio nelle ultime ore il castello. Si dice, infatti, che il coniuge della Regina Elisabetta sia stato allontanato e abbia scelto di non essere presente all’incontro perché furioso con il nipote. Il principe, si legge sul tabloid, si sente “profondamente ferito” e avrebbe accusato Harry e Meghan di una forte mancanza di rispetto nei confronti di Sua Maestà. “Stufo” del comportamento della coppia, dunque, il principe Filippo avrebbe scelto di non essere presente al vertice di Sandringham e, si dice, sia molto preoccupato per la sua amata.

“ La sua principale preoccupazione è l'impatto che ciò sta avendo sulla Regina - riferisce la fonte - . Gran parte dell'arrabbiatura di Filippo deriva dal vedere il turbamento di Sua maestà ”. La Regina Elisabetta, infatti, non si sarebbe mai aspettato un simile atteggiamento da parte del nipote Harry e di sua moglie Meghan, che vorrebbero rivedere gli obblighi legati allo status di “senior royal”, ovvero membri della famiglia piuttosto in alto nell'ordine di successione al trono.

Se i due riuscissero ad avere la meglio sulle volontà della Regina, potrebbero avere meno obblighi nei suoi confronti e condurre una vita in completa libertà, stringendo anche accordi per poter essere economicamente indipendenti. Solo dopo il vertice di Sandringham, però, i Duchi di Sussex potranno conoscere le loro sorti e molti sono pronti a giurare che, se la Regina non dovesse essere d’accordo con le loro richieste, la coppia sarà pronta a rilasciare un’intervista choc sulla Famiglia Reale.