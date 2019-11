Tra Conte e la compagna tira una brutta aria. Ma fanno la spesa insieme

Solo poche ore fa, Dagospia annunciava la rottura definitiva tra il premier Giuseppe Conte e la compagna Olivia Paladino che, dopo l’uscita della notizia, sono stati fotografati insieme durante un classico momento di vita quotidiana.

Le immagini, pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi in edicola domani, 27 novembre, ritraggono Conte e la consorte mentre fanno la spesa proprio nel supermercato sotto casa della Paladino. Tra loro atteggiamenti affettuosi, ma discreti, che smentirebbero i rumors secondo cui la coppia avrebbe deciso di separarsi. Questi scatti, dunque, potrebbero servire per mettere a tacere qualunque illazione sul loro conto o, come sostiene qualcuno, potrebbero corrispondere ad una strategia di comunicazione messa in atto dal portavoce di Conte, Rocco Casalino. Una “spesa anticrisi”: così, infatti, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha definito lo shopping che il premier e Olivia Paladino hanno fatto all’indomani della notizia che dava per certa la fine della loro relazione.

Resta da approfondire, dunque, il motivo per il quale i bagni di Palazzo Chigi sono stati ristrutturati così come l'intero appartamento che spetterebbe al politico e che, negli ultimi tempi, è stato munito di porta blindata, antifurto e cabina massaggiante per una spesa totale di 23mila euro. Come svelato da Dagospia, infatti, sono stati realizzati dei lavori di manutenzione non previsti proprio perché, a seguito dalla fine della relazione amorosa del premier, Conte avrebbe dovuto immediatamente traslocare nella sede del governo per iniziare la sua vita da single. Palazzo Chigi, però, ha giustificato tali provvedimenti come “necessari lavori di bonifica, riqualificazione impianti e adeguamento alla normativa antincendio” resi indispensabili dalla vetustà dell'immobile, dall'adeguamento “alle normative di sicurezza attualmente in vigore” e dal fatto che non ci fosse un bagno (“servivano interventi all'interno dei servizi igienici per renderli fruibili”).

Secondo le dichiarazioni ufficiali, dunque, tali lavori sarebbero stati programmati da tempo, “riguardano tutti gli ambienti di Palazzo Chigi e sono in corso di realizzazione da alcuni anni, ben prima che Giuseppe Conte diventasse presidente del Consiglio”. Eppure, i rumors sono pronti a giurare che il premier abbia dato un’accelerata a questi interventi proprio a causa del suo imminente trasloco dovuto all’addio alla compagna Olivia Paladino. Al momento, però, gli avvistamenti dei due insieme potrebbero smentire ogni insinuazione sul loro conto. O, al contrario, alimentare il gossip...