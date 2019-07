Corinne Clery: "Rifiutai Warren Beatty, ora non rifarei quell'errore"

Ospite di Pierluigi Diaco a Io e Te, nel pomeriggio di Rai1, Corinne Clery ha parlato della sua vita amorosa e sul rifiuto al corteggiamento di Warren Beatty ha rivelato un ripensamento: "Ora non rifarei quell'errore".

Tra i tanti aneddoti raccontati dalla ex concorrente del Gf Vip uno dei più interessanti riguarda sicuramente il corteggiamento serrato del divo di Hollywood Warren Beatty: "Voleva uscire con me, mi dava il tormento". "Io ero in albergo a Los Angeles, lui viveva lì. Mi chiamava di notte in camera e io mi arrabbiavo", spiega ancora Corinne Clery. Tale insistenza si concretizzò nella richiesta di un appuntamento dell'attore alla bella francese: "Mi invitò a prendere un drink e ci andai".

"Finché si parla di lavoro accetto, ma io ero innamorata del mio secondo marito, non volevo storielle", puntualizza la protagonista di Histoire d'O. "Gli dissi che amavo mio marito", precisa Corinne Clery. Ma subito l'attrice mostra un ironico ed enigmatico ripensamento: "Ma ora non rifarei quell’errore, è un uomo incredibile". "Sono anni che sono pentita", aggiunge scherzando.

L'intervista a Diaco è anche l'occasione per chiarire la sua relazione col giovane Angelo Costabile: "Arriverà un giorno che andrà, ma non lo dico per me, per lui. È giovane, quindi deve fare la sua vita". Poi Corinne confessa che il loro rapporto è fatto di alti e bassi: "Noi siamo cani e gatto, ci lasciamo e ci riprendiamo, anzi faccio tutto io". "Lui è Angelo di nome e di fatto", precisa con generosità l'attrice.

Interrogata sul suo aspetto prorompente, la risposta della Clery è apparentemente spiazzante: "Io non mi vedo sensuale, non lo capisco. Capisco di essere bella, altrimenti sarei ingrata con la natura, ma non di essere sensuale". Sul rapporto col proprio corpo e sulla sua esposizione, l'attrice, invece, non ha dubbi: "Meglio far vedere delle belle chiappe che l’anima". "Quella è mia", aggiunge sicura.

