Corinne Clery: "Sono single, la storia con Angelo si era appiattita"

Ospite di Storie Italiane, Corinne Clery ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale e ha rivelato di aver passato un'estate da single e di aver scoperto per la prima volta "un mondo meraviglioso".

Durante l'estate - in un'intervista con Pierluigi Diaco a Io e te - Corinne Clery aveva parlato di alti e bassi nella sua relazione col giovane Angelo Costabile. In quell'occasione l'attrice si era anche mostrata consapevole che la loro storia non era destinata a durare: "Arriverà un giorno che andrà, ma non lo dico per me, per lui. È giovane, quindi deve fare la sua vita".

E dopo 8 anni di fidanzamento, quel giorno sembra essere arrivato. "Sto bene, ho passato un’estate molto carina, single per la prima volta, e sto scoprendo un mondo meraviglioso; faccio tutto quello che mi passa per la testa, la libertà totale ed è stupendo", confessa Corinne ai microfoni del programma condotto da Eleonora Daniele.

La Clery rivela di essere stata conscia da tempo che la relazione con Angelo era destinata a finire: "È complicato tenere un rapporto, non è facile. Io sono stata consapevole prima di lui che la nostra storia si era appiattita, ma non per un capriccio mio". "Ci stavamo dividendo. Ho iniziato a pensare ed ho messo insieme minuscoli tasselli che mi facevano capire che era ora di andare", aggiunge l'attrice.

Sebbene Corinne Clery fosse ben consapevole che quella con Angelo non sarebbe stata la storia della sua vita, ha solo belle parole per il giovane uomo: "Io sono stata molto affiatata con lui e sono molto legata ad Angelo. Quando l’ho incontrato sono sempre stata consapevole che sarebbe stato un passaggio della mia vita. Rifarei tutto ma non c’è più l’amore, o meglio, è un amore diverso".

L'attrice, però, tiene a precisare che la fine della storia non è dipesa dalla differenza anagrafica: "Non ho mai sentito il fatto dell’età". "Il mio cervello si è allontanato dal suo e il nostro modo di pensare si è allontanato", conclude la Clery.

