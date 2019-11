Costanza Caracciolo e Bobo Vieri festeggiano Stella: "Non è stata una passeggiatina"

Mentre si continua a vociferare che la coppia sia in attesa del secondogenito, Costanza Caracciolo e Bobo Vieri hanno festeggiato il primo compleanno della piccola Stella. Con un party in grande stile, tra amici e parenti, l'ex velina e il calciatore hanno celebrato il primo anno della loro bambina. Quella che inizialmente doveva essere una festa in famiglia e privata, si è trasformata a poco a poco in un vero e proprio party con allestimenti, location da sogno e prelibatezze. " Una festa da ricordare ", ha spiegato Costanza Caracciolo sui social.

Attraverso un lungo post Instagram, pubblicato sulla sua pagina personale, l'ex velina siciliana ha infatti confessato: " È stato importante festeggiare con le persone che le vogliono bene, che la vedono crescere e soprattutto in questo giorno le hanno fatto sentire il calore e l'affetto. Quando sarà più grande potrà rivivere quel momento guardando le foto, e tutto ciò che le sto preparando per farle rivivere quei momenti ". Un modo per Costanza Caracciolo e Christian Vieri per festeggiare il piccolo traguardo raggiunto come genitori, un anno ricco di amore e immensa gioia che l'arrivo della loro primogenita Stella gli ha regalato. Una gioia che i due sperano di ripetere quanto prima, visto che negli studi di Verissimo hanno confessato di essere "a lavoro" per dare un fratellino o una sorellina alla piccola.