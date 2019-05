Gf, Cristian Imparato insiste su Terlizzi e pubblica l'abbraccio tra Michael e Gianmarco

La presunta omosessualità di Michael Terlizzi ha infuocato il salotto di Domenica Live e spinto il padre Franco a minacciare querele e denunce nei confronti di chi continua a parlare della vita privata del figlio.

Durante la trasmissione pomeridiana di Barbara d’Urso, sia Cristian Imparato che Edoardo Ercole hanno continuato a sostenere che Terlizzi junior nasconda un segreto riguardante proprio il suo reale orientamento sessuale. Se l’ex concorrente del Grande Fratello 16 si è difeso sostenendo di essere stato un punto di riferimento per Michael durante la permanenza nella Casa e di aver avanzato un certo tipo di ipotesi dopo aver conosciuto a fondo il giovane, il figlio di Serena Grandi ha rivelato un retroscena che ha fatto davvero infuriare Franco Terlizzi. Secondo Edoardo, infatti, Michael ci avrebbe provato con Gianmarco Onestini durante il periodo di Temptation Island.

La discussione è stata caratterizzata da toni molto accesi e, in conclusione, il padre di Terlizzi ha minacciato querele e denunce nei confronti di Beppe Ercole. Nonostante le dichiarazioni furiose di Franco, però, al termine del dibattito a Domenica Live, Cristian Imparato è tornato sui social per parlare ancora della presunta omosessualità di Michael. Pubblicando in una sua Instagram story l’abbraccio tra Terlizzi e Onestini, il cantante si è limitato a commentare con un grosso punto interrogativo che lascerebbe intendere quanto i suoi dubbi sull’orientamento sessuale del concorrente del GF16 siano fondati.

Sul profilo social di Imparato, intanto, molti utenti si sono scagliati contro di lui accusandolo di essere una persona odiosa e di volersi impicciare inutilmente del privato di Terlizzi. "Ma perchè non la finisci di accanirti contro quel ragazzo e il padre...sei stato davvero odioso", "Ma perché non la finisci con questa storia di Michael, possibile che non hai altri argomenti? E comunque saranno affari suoi, pensa alla tua vita", si legge tra i commenti social a Imparato che, dal canto suo, continua a sostenere di essere amico di Michael.