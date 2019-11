Cristiano Ronaldo ha fatto arrabbiare mamma Dolores

Cristiano Ronaldo è in questi giorni al centro di voci e di illazioni che riguardano sia la sua vita professionale che quella privata. Il giocatore, in forza alla Juventus, ha dovuto ricucire lo strappo che di era creato dopo che Maurizio Sacchi lo aveva sostituito durante la partita disputata contro il Milan. Ciò che più avrebbe infastidito il campione portoghese non sarebbe stato tanto il cambio ma, il mancato preavviso di questo. Così si spiegherebbe la sua reazione stizzita che ha agitato lo spogliatoio della squadra bianconera

Rientrato a Torino dopo l'impegno con la nazionale portoghese, Ronaldo ha chiuso ogni polemica scusandosi con i compagni di squadra durante una seduta di allenamento alla Continassa. A sancire la ritrovata armonia sarà una cena offerta dal campione a tutta la squadra nella serata di oggi giovedì 21.

Durante i giorni dell'impegno con la nazionale, stando a quanto riportato da Novella 2000, Ronaldo avrebbe sposato la sua compagna Georgina Rodriguez. Secondo il settimanale le nozze avrebbero avuto luogo in Marocco, dove si sarebbe svolta una cerimonia segreta. Da parte degli interessati non sono giunte né conferme né smentite a riguardo. A mettere però in fibrillazione tutti sarebbero state le parole di Georgina usate per indicare Ronaldo: "Mi marido".

Un'altra questione impensierisce il giocatore. Come riporta Dagospia, la madre di Ronaldo Dolores Aveiro sembra non abbia gradito alcune sue iniziative. Voci non confermate sostengono che lo scorso agosto Cristiano abbia rivisto il suo testamento spostando di lato nell'asse ereditario la donna. Adesso la madre non avrebbe più il controllo dell'ingente patrimonio del figlio. Inoltre Ronaldo avrebbe inserito nel testamento la Rodriguez per tutelarla in quanto madre di sua figlia. Queste modifiche attuate pare non siano state ben viste dalla madre Dolores che fino ad oggi è stata la sola a custodire le finanze del figlio. L'unica certezza ad oggi è la pace ritrovata con la squadra e l'allenatore. Mentre sugli aspetti privati il solitamente social Ronaldo ha preferito issare un muro impenetrabile.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?