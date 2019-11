Cristina Chiabotto incinta? Spunta una pancia sospetta

L'avvistamento di Cristina Chiabotto mentre era impegnata a fare shopping nella sua città natale, Torino, hanno sollevato i dubbi su una presunta gravidanza.

Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato gli scatti che ritraggono la ex Miss Italia intenta a fare spese in compagnia del marito, Marco Roscio, con cui è convolta a nozze lo scorso settembre. Secondo il rotocalco di cronaca rosa, però, ciò che balza immediatamente all’occhio sono le rotondità sospette della Chiabotto. Pantaloncini e giacca in tartan e fascia colorata tra i capelli: così Cristina è stata pizzicata dai paparazzi, che hanno zoomato sul pancino lanciando la notizia di una presunta gravidanza.

La ex Miss Italia, dunque, potrebbe essere incinta ma, viste le forme ancora poco prosperose, si potrebbe trattare dei primi mesi: un periodo abbastanza particolare per la futura mamma che, prima di ufficializzare la notizia, preferirebbe accertarsi che tutto procede nel migliore dei modi e che il bambino sia sano. Intanto, le immagini che ritraggono la Chiabotto con un pancino sospetto hanno iniziato a fare il giro della rete e la ex Miss Italia ha deciso di non commentare la notizia, lasciando nei fan il dubbio che possa essere davvero in dolce attesa.

Convolata a nozze con Marco Roscio lo scorso settembre, la Chiabotto ha vissuto una lunga e intensa relazione con l’attore Fabio Fulco. Quando i due si separarono, venne accusata di essere stata la causa della fine dell’amore perché “allergica a matrimonio e figli”, ma fu lei stessa a smentire le voci a riguardo. “ Tutti credono che sia finita perché sono allergica al matrimonio e ai figli. Ma non è così – aveva raccontato lei al settimanale Oggi - . A fine luglio, Fabio mi ha detto: 'Hai una vita troppo movimentata e io non sono più la tua priorità' [...]Forse, purtroppo, alla fine non ero sicura di formare una famiglia con Fabio. Ci siamo dati tantissimo, e nel darsi ci siamo esauriti ”.

Ad oggi, dunque, sembra proprio che Cristina Chiabotto abbia completamente ribaltato le sue priorità grazie all’incontro con Marco Roscio: individuato l’uomo giusto, infatti, la ex Miss Italia non ha esitato ad indossare l’abito bianco e a formare una famiglia che, forse, a breve sarà destinata ad ampliarsi con l’arrivo di un figlio.