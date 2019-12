La cronista: "Andrea era contento dell'intervista. Dopo si pentì delle risposte date"

L’intervista del principe Andrea è stata considerata un vero e proprio disastro dai media britannici. Ma la giornalista Emily Maitlis, che lo ha intervistato, è convinta che il principe fosse “contento" dell'esito della loro chiacchierata. Durante la “ car crash inteview” , ovvero l’intervista rovinosa, Andrea ha raccontato la sua versione dei fatti riguardo al rapporto con il pedofilo Jeffrey Epstein e le accuse di Virginia Giuffre. La donna ha affermato di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali con il duca di York quando era minorenne e di essere stata una “schiava sessuale" del finanziere morto in carcere ad agosto.

Il terzogenito della regina Elisabetta ha tentato di scagionarsi dalle accuse della Giuffre rilasciando un’intervista per Newsnight, ma la reazione del pubblico non è stata positiva. Nonostante le pesanti critiche per l’atteggiamento poco empatico nei confronti delle vittime di Epstein, Buckingham Palace aveva, in un primo momento, informato il team della Bbc di aver fatto “ un ottimo lavoro ”. Andrea ha rivelato alla cronista di non aver mai conosciuto Virginia Giuffre e di “ non ricordarsi” di aver fatto sesso con lei. La mancanza di pentimento evidente nelle sue parole ha contribuito a peggiorare la posizione del reale.

“L’impressione che ho avuto è che Andrea fosse contento dell’intervista” , rivela la giornalista al Mirror, che prosegue: “ Non è stato un tentativo di rovinare i reali, piuttosto un’occasione per capire meglio la vicenda ”. La cronista ha aggiunto che non si aspettava “ quelle risposte ” e che sospetta che Andrea “ avrebbe in seguito preferito aver usato parole diverse” . Parlando del presunto rapporti intimi con la Giuffre, il duca di York aveva candidamente affermato che essendo il sesso “ una cosa positiva ”, non era possibile che non ricordasse quel particolare rapporto. Una dichiarazione alquanto ambigua, che non è piaciuta per nulla agli ascoltatori.