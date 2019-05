Daniele Interrante di nuovo single dopo il confronto con la De André

Lo abbiamo visto entrare nella casa del Grande Fratello 16 per un confronto con le sue storiche ex, Francesca De André e Guendalina Canessa, e, ora, Daniele Interrante pare sia di nuovo single.

A rivelare i risvolti della situazione sentimentale di Interrante è stato il direttore del settimanale Nuovo, Riccardo Signoretti, che ospite di Pomeriggio Cinque ha fatto sapere che la storia tra l’ex tronista di Uomini e Donne e la sua fidanzata, Stefania Marchionna, è giunta al capolinea. Secondo quanto sostenuto dal giornalista, Interrante e la giovane si sarebbero detti addio poco dopo la partecipazione di Daniele all’ultima diretta del Grande Fratello 16. Signoretti, inoltre, si è detto sicuro che, qualora Francesca De André lasciasse l’attuale fidanzato Giorgio Tambellini, tra lei e Interrante ci potrebbe essere un ritorno di fiamma.