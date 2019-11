Demi Lovato ha ritrovato l'amore: ​sui social la foto del nuovo fidanzato

Demi Lovato ha ritrovato l'amore. La popstar americana ha ufficializzato sui social network la storia con il modello Austin Wilson. Nelle scorse ore la coppia ha pubblicato, suo rispettivi profili Instagram, due fotografie che li ritraggono, felici e complici, mentre si abbracciano e baciano. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per gli oltre 75 milioni di follower della cantante statunitense, che sino a oggi non si era mai mostrata in compagnia del 25enne. Nessun rumors lasciava, infatti, presagire che Demi Lovato fosse di nuovo fidanzata.



Dopo il ricovero in rehab per abuso di alcol e droghe, Demi Lovato ha cambiato vita. La famiglia e la spiritualità le hanno dato nuova fiducia e serenità. Anche in campo lavorativo le cose sembrano andare per il meglio per la popstar, grazie anche al nuovo manager delle star, Scooter Brraun (lo stesso di Justin Bieber). Oggi, a distanza di tempo dall'ultima relazione, anche dal punto di vista sentimentale Demi sembra aver ritrovato la giusta serenità. Poco si conosce del suo nuovo fidanzato, Austin Wilson, modello 25enne, con la passione per i tatuaggi e che vive a Los Angeles. Wilson non è un personaggio pubblico, lo confermano i social dove era seguito da un ristretto numero di fan (che a poche ore dalla notizia sono schizzati da 70 mila a oltre 100 mila) ma suo padre, George Wilson, è considerato una delle leggende dello skateboard e del surf degli anni '70.

Difficile capire come si siano conosciuti Demi Lovato e Wilson, visto che su di loro non erano circolate voci di un possibile flirt. L'unica cosa che li accomuna è la recente scomparsa di un amico, morto per overdose, che entrambi hanno salutato sui social media attraverso alcuni post di commemorazione. L'ufficializzazione del rapporto con Austin Wilson mette dunque la parola fine ai pettegolezzi, circolati negli ultimi mesi, che volevano la Lovato sempre più vicina a Mike Johnson, star del programma americano "Bachelorette". Sono bastati due semplici post con scritto "Il mio cuore" (sul profilo di Demi Lovato) e "Il mio amore" (su quello di Wilson) per far scatenare tabloid di mezzo mondo e siti di informazione sulla nuova e ufficiale coppia dello showbiz statunitense.