Demi Lovato: Natale in famiglia per la pop star dopo il ricovero

La vita di Demi Lovato sta tornando pian piano alla normalità. Dopo la corsa in ospedale a causa di overdose, la cantante è stata per mesi in una clinica riabilitativa, affrontando a testa alta sia l’astinenza che il peso della sua notorietà. Grazie all’aiuto dei fan e della sua famiglia, la Lovato è riuscita a sopravvivere al brutto momento.

È ancora in convalescenza e, per ora, non è nelle sue intenzioni tornare a cantare. Ha bisogno di ritrovare un po’ di calma e di serenità. E secondo le foto che sono trapelate da alcune live su Instagram, Demi Lovato sta tornando a sorridere. “Buon Natale, ragazzi. Vi amo tutti.” Poche le parole della cantante verso i fan più fedeli e poi, subito dopo, condivide insieme a loro le foto delle sue celebrazioni. C’è spazio per un grande albero di Natale, con una ricca confezione di pacchetti scintillanti; c’è spazio anche per immortalare i veri protagonisti della serata, 5 adorabili cuccioli che giocano con un pupazzo di Batman. La Lovato ricorda anche l’amato Baily, il cane che ha condiviso con l’ex fidanzato, scomparso qualche anno fa. Fra le foto trapelate si vede una decorazione a lui dedicata. E poi ci sono scatti della sua famiglia. Nei video comparare la sorella maggiore, la più piccola mentre scarta un pacco regalo firmato Gucci e la madre Dianna. “Ho visto la mamma baciare Babbo Natale” afferma ironicamente la Lovato, immortalando la madre mentre si scambia una tenera effusione con il padre.

L’armonia di questo momento conferma tutto quello che l’artista aveva scritto settimane fa su Twitter: “Sto lavorando su me stessa, sono felice e pulita. Grazie a chi mi è stato vicino.”