Demi Lovato si prende una pausa dai social media

Demi Lovato ha preso una decisione drastica: si allontanerà dalla vita sui social media il tempo necessario per incidere un nuovo album e tornare alla sua attività principale, cantare. Sebbene la notizia sia stata riportata da molte testate, in primis Page Six, la decisione estrema di Demi Lovato è stata comunicata ai suoi circa 76 milioni di follower dalla cantante stessa. La Lovato, infatti, ha pubblicato sul suo account ufficiale Instagram un'immagine totalmente nera. Nella didascalia si legge: "La prossima volta che mi sentirete, starò cantando".

È dunque cristallina la voglia dell'ex star di casa Disney di dedicarsi interamente sulla musica e sulla creazione di nuove canzoni, senza lasciarsi distrarre dalla vita sui social media. La decisione sembra essere ferrea, tanto che Demi Lovato non ha dato alcuna indicazione su quando intende tornare sugli schermi di milioni di smartphone. Questo significa che non c'è nemmeno una data presunta di uscita del nuovo album.

L'ultimo singolo che Demi Lovato ha portato nel mercato musicale risale al Giugno del 2018 e si tratta di Sober. Il brano fece discutere molto, perché si trattava di un singolo in cui Demi Lovato confessava e, in qualche modo, fronteggiava la sua dipendenza da alcol e sostanze stupefacenti. Sobria dal 2012, Demi Lovato proprio nel 2018 ruppe il suo percorso di sobrietà, cadendo di nuovo nel gorgo della dipendenza.

Dopo l'uscita di Sober, ad Agosto 2018, Demi Lovato andò in overdose e annunciò l'intenzione di prendersi almeno un anno per tornare a concentrarsi sulla sua sobrietà e sulla guarigione dai molti problemi che l'affliggono. Lo scorso Maggio la cantante a firmato un contratto con un nuovo manager, Scooter Braun, famoso per essersi occupato anche delle carriere di Justin Bieber e Ariana Grande. L'album a cui si dedicherà lontana dagli occhi implacabili di internet e della rete, dunque, sarà il primo che la cantante effettuerà con il suo nuovo manager e produttore, dopo i sei realizzati nel corso della sua carriera.

Intanto Demi Lovato è attesa in un arco narrativo nella serie Will e Grace, dove interpreterà una donna in dolce attesa. Le immagini della gravidanza, qualche settimana fa, avevano colto alla sprovvista i fan della cantante. Intanto, mentre la musica sembra essere tornata la priorità dell'artista, Demi Lovato potrebbe anche aver riaperto le porte all'amore, dopo essere tornata single la scorsa primavera.

