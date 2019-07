La denuncia di Ivan Cottini: "In tv non c'è uguaglianza"

" Sono malato da più di sei anni. All'inizio avevo smesso di vivere, poi una mattina ho cominciato a spostare la mia attenzione sulle parti di corpo rimaste sane e da lì mi sono rinventato ". A parlare è Ivan Cottini, ex ballerino di Amici affetto da sclerosi multipla.

"Ad oggi sono un ballerino e ho raggiunto tanti traguardi, aiutando anche molte persone che guardandomi hanno rincominciato a vivere ", ha spiegato Cottini che, con un video ripreso dal Messaggero, rivendica l'abbattimento di barriere architettoniche "televisive". " Sono stufo di vedere noi disabili in tv che sembriamo dei supereroi con le nostre storie. Sono storie di vite normalissime ", ha continuato il ballerino.

" Siamo persone normali. Ma la televisione non crede, non investe su di noi. Si parla di uguaglianza, di abbattere il muro della diversità - ha denunciato Cottini - eppure la tv ancora non investe. I disabili dipinti come supereroi. Ma non lo siamo e non vogliamo far tenerezza ".