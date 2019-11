Diletta Leotta: "Apprezzamenti spinti allo stadio? Reagisco con il sorriso"

Reduce da una romantica vacanza alle Maldive insieme al suo compagno, il pugile Daniele Scardina, Diletta Leotta ha rilasciato un'intervista al settimanale "Oggi". L'occasione giusta per parlare a tutto tondo del mondo del calcio e del suo lavoro in un ambiente dominato da uomini. Proprio su quest'ultimo argomento, la bella conduttrice sportiva non si è trattenuta: " Il mondo del calcio è molto maschilista, è vero, ma piano piano credo che le cose stiano cambiando. Anche le giornaliste sportive sono tante, brave e preparatissime".

La conduttrice di Dazn ha scherzato sulle attenzioni che i tifosi spesso le riservano quando entra a bordo campo: " Come reagisco agli apprezzamenti troppo spinti? Con grande leggerezza. Capisco che lo stadio è un posto dove si va per divertirsi, ma fino a un certo punto: ci deve sempre essere il rispetto. Se c'é solo goliardia, reagisco con il sorriso. Sono più dura quando si parla di cori razzisti, che vanno assolutamente puniti con leggi severe ". Il confine tra rispetto e goliardia è infatti sottilissimo e Diletta Leotta non vuole che si varchino certi limiti. Un limite se lo è invece imposto lei, da giovane quando, seppur molto appassionata di calcio e di nuoto, ha deciso di mettere da parte le ambizioni sportive per concentrarsi su altro. " In campo ero negata - confessa su Oggi Diletta Leotta - mi mettevano sempre in porta. Da adolescente volevo diventare come Federica Pellegrini. Poi ho mollato per lo studio: l’impegno che richiede uno sport agonistico è enorme e ti fa fare una vita piena di sacrifici. Semplicemente, io ho scelto di farne altri".