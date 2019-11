Fuga (d'amore) alle Maldive per Diletta Leotta

Alla fine Diletta Leotta e Daniele Scardina si sono ritagliati del tempo per mettere alla prova il loro amore. La popolare conduttrice sportiva di Dazn è volata, nelle scorse ore, alle Maldive presumibilmente in compagnia del pugile con il quale, da mesi, si frequenta con discrezione e riservatezza. La Leotta ha pubblicato sui suoi profili social alcune fotografie, che la immortalano (per il momento da sola) nello splendido resort di lusso sull'atollo di Halaveli Island. Bella e sensuale, la conduttrice sportiva non si è mostrata insieme al suo compagno ma c'è da credere che non sia fuggita in questo romantico angolo di paradiso né da sola né in compagnia di amici.

Daniele Scardina, nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha confermato il forte sentimento che lo lega alla prorompente inviata sportiva, senza però parlare di una relazione definita e stabile. La lontananza fisica, i molteplici impegni lavorativi non gli consentono di vivere a pieno il loro amore. " Abbiamo tanti impegni, ma cerchiamo di ritagliarci un po' di spazio ", ha confessato nell'intervista, preannunciando questa fuga romantica nel bel mezzo dell'oceano indiano. Da giorni il pugile non pubblica contenuti sul suo profilo Instagram, ma nella scorse ore un breve video è comparso nelle storie del suo account social. Nel filmato si vede Scardina in aeroplano con accanto un'altra persona (di sesso femminile). Le coperte e lo spazio per dormire, confermano che il volo è di lunga tratta. Difficile credere a una coincidenza. Possibile pensare, invece, che i due si siano concessi una vacanza d'amore al riparo da occhi indiscreti.

Diletta Leotta, invece, ha condiviso numerosi scatti e video della lussuosa water villa dove alloggia, ma non solo. Rilassanti bagni nella piscina privata vista oceano, foto rubate al tramonto nel lussuoso resort e altri momenti magici trascorsi sino a oggi hanno mostrato la presentatrice felice e rilassata. Anche se mancano fotografie che sanciscano la loro definitiva unione, la fuga romantica alle Maldive di Diletta Leotta e Daniele Scardina sembra essere una realtà. Il resort dove la conduttrice sportiva alloggia è uno dei più romantici delle isole Maldive, dove spesso si celebrano matrimoni e cerimonie. Lo stesso che, nel febbraio scorso, fu scelto dalla presentatrice Benedetta Parodi per rinnovare i voti nuziali con il giornalista Fabio Caressa e i tre figli.