Diletta Leotta e quel pigiama party (hot) con le amiche

Un pigiama party non attira quasi mai l’attenzione degli uomini a meno che la protagonista di questo “evento” non sia l’amata conduttrice sportiva Diletta Leotta.

Terminate le fatiche televisive, Diletta si è concessa una serata con le amiche e, come documentato su Instagram, ha deciso di risolvere la sua domenica uggiosa organizzando un “incontro notturno” con Eleonora Incardona e Lorenza Di Prima. Le tre, indossando il pigiama e i calzettoni di spugna, si sono ritrovate a casa della Leotta per un pigiama party a base di pop corn e confidenze tra amiche. La conduttrice di Dazn ha documentato il tutto su Instagram e, in un attimo, quel pigiama party è diventato evento ambito da molti uomini.

“ Fuori fa freddo, piove, è domenica e allora ho deciso di organizzare la serata migliore del mondo – ha raccontato la Leotta in una Instagram story mostrandosi con un pigiama di raso bianco, i capelli legati e gli occhialini da professoressa – . Ecco le amiche che preparano i pop corn ”. Oltre alle storie social, la conduttrice sportiva ha postato sul suo profilo uno scatto che la ritrae insieme alle sue compagne di serata e, in un attimo, quella foto ha fatto il giro del web. I tanti fan di Diletta, che attualmente sembra non essere più single ma legata sentimentalmente allo sportivo Daniele Scardina, non hanno resistito dal commentare quello scatto e, qualcuno, si è lasciato andare a dichiarazioni anche un po’ troppo spinte.

“Quanto costa l’ingresso?”, ha chiesto un utente, “Mandate la posizione”, ha aggiunto un altro follower, “Posso fare il cuscino?”, ha domandato ironico un altro. Come sempre, gli scatti social della Leotta vengono inondati da commenti di uomini che non nascondono di apprezzare la bellezza e le forme della conduttrice che, dal canto suo, preferisce sempre non replicare agli apprezzamenti.