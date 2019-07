Diletta Leotta parla per la prima volta dopo la rottura con Mammì

Diletta Leotta parla per la prima volta dopo essere tornata single e lo fa dalle pagine del settimanale Gente. Tra la giornalista sportiva e l'imprenditore Matteo Mammì è finita da qualche settimana, ma ancora la bella e sexy influencer non aveva rilasciato dichiarazioni. Al giornalista che l'ha intervistata, Diletta Leotta ha confessato che la loro è stata una rottura consensuale del rapporto ma non ha escluso a priori un possibile ritorno di fiamma tra loro. I due hanno trascorso diversi anni assieme e il sentimento d'affetto che li lega sembra essere molto forte.

Lei stessa, infatti, ha dichiarato: “ Mi torna in mente una canzone di Venditti: certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. ” La sexy giornalista sportiva tanto amata sui social network ha quindi dichiarato che trascorrerà l'estate da single, dedicandosi esclusivamente alla famiglia, a cui è molto legata. Il rapporto con i suoi genitori è fortissimo, tanto da dichiarare che l'uomo dei suoi sogni deve avere " gli occhi verdi di papà. E poi la simpatia, il carattere, la pazienza, l'intelligenza che lo rendono speciale. E se fosse un po' più alto di lui, sarebbe proprio perfetto. ” Una tenera dichiarazione d'amore per suo padre in un momento della sua vita particolare, che la ragazza dimostra di vivere serenamente.

Nei giorni scorsi è impazzato il gossip attorno a Diletta Leotta, merito di alcuni post da lei stessa pubblicata in cui mostrava dei bellissimi mazzi di rose ricevuti da un ammiratore misterioso. Sono stati tantissimi i nomi accostati alla bela giornalista sportiva ma quello che ha fatto maggior scalpore è stato Francesco Monte. Il modello, anche lui da poco single dopo la fine della relazione con Giulia Salemi, sarebbe stato indicato come il corteggiatore più plausibile. Già nei giorni scorsi la madre di Diletta Leotta aveva smentito queste voci e adesso è la stessa giornalista a mettere fine al gossip: “Con lui sono in amicizia!”