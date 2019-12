Dispatches from Elsewhere, la misteriosa serie tv con Jason Segel

La AMC presenta Dispatches from Elsewhere, una serie tv antologica che già dal primo trailer si distingue come uno dei titoli del genere “mystery” da tenere d’occhio per il futuro.

Dispatches from Elsewhere, la trama

La routine quotidiana può essere alienante, ma a volte sembra indicarci qualcosa di più, con indizi nascosti nelle ripetitive attività che eseguiamo in modo automatico. Questa intuizione sarà presa seriamente da un gruppo di persone, le quali riescono a vedere gli elementi di un intricato puzzle che prende forma, finendo così per essere coinvolte in un misterioso progetto. L’organizzazione che si metterà in contatto con loro è la Jeujune Institute che dice di averli reclutati in qualità di “agenti segreti” e che li esorta poi a trovare una certa Clara. Da qui si scatenano le teorie delle persone coinvolte: chi è convinto che si tratti di un gioco, chi di un’operazione governativa, chi di uno scherzo, e chi invece crede che sia tutto vero.

La serie tv si ispira al lavoro della “Nonchalance”, cioè un’associazione di San Francisco che organizzava un gioco basato su storie di fantasia grazie alle quali i partecipanti esploravano la città alla ricerca di indizi. Dispatches from Elsewhere, con la difficoltà dei protagonisti nel distinguere tra verità e finzione, ricorda, almeno per ora, il grande thriller di David Fincher The Game, con protagonisti Michael Douglas e Sean Penn.

Cast e uscita della serie tv

Nel cast di Dispatches from Elsewhere ritroveremo un volto molto noto al pubblico delle serie tv: Jason Segel. L’attore deve la sua celebrità al ruolo di Marshall Eriksen in How I Met Your Mother, ma anche ad altre commedie della tv e del cinema, come la serie Freaks and Geeks, insieme a Seth Roger, James Franco e Linda Cardellini, e i film Bad Teacher - Una cattiva maestra e Sex Tape - Finiti in rete, entrambi al fianco di Cameron Diaz. Segel, che è anche l’ideatore della serie tv, con Dispatches from Elsewhere cambia decisamente genere, confrontatosi ora con una storia dai risvolti inaspettati.

Nel gruppo dei presunti “giocatori” troveremo anche Sally Field, attrice conosciuta per molti film tra cui Mrs. Doubtfire e Forrest Gump, qui nel ruolo di una casalinga vedova. André Benjamin, famoso cantante degli OutKast, ma anche attore visto nella serie American Crime e nel film Four Brothers, sarà Fredwynn. Eve Lindley di Mr. Robot sarà invece Simone, ragazza transessuale che lavora in un museo. Insieme a loro vedremo anche Cecilia Balagot, Tara Lynne Barr e Richard E. Grant (Downton Abbey, Una serie di sfortunati eventi). Quest’ultimo sarà il volto della Jeujune Institute, la misteriosa organizzazione dietro al coinvolgimento dei protagonisti.

Dispatches from Elsewhere è una serie tv antologica targata AMC, lo stesso canale in cui sono nate The Walking Dead e Mad Men. Nella produzione sono coinvolti, oltre allo stesso Jason Segel, anche due importanti produttori del mondo del cinema: Scott Rudin ed Eli Bush. Di recente l’emittente statunitense ha rilasciato il primo trailer della stagione d’esordio che sarà composta da dieci episodi, con un’uscita fissata per il 2020.