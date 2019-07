Un divorzio lungo tre anni. Ecco cosa c’è dietro la fine della love story fra Ben Affleck e Jennifer Garner

La separazione ufficiale fra Ben Affleck e l’attrice Jennifer Garner è arrivata nel 2015, ma il divorzio è diventato effettivo solo qualche anno più tardi, dopo una difficile battaglia legale. L’ex coppia d’oro del cinema di oggi, non ha mai rilasciato una dichiarazione in merito, spiegando sommariamente le motivazioni che hanno spinto Affleck e la Garner a mettere fine alla loro storia d’amore. Come è stato riportato da Grazia, i continui e ripetuti tradimenti dell’ex Batman cinematografico, non sono gli unici motivi della separazione. C’è molto altro, e proprio questo piccolo dettaglio, avrebbe ritardato persino l’ufficializzazione del divorzio.

Una fonte anonima vicino alla coppia afferma che Ben Afflek e Jennifer Garner hanno ponderato con grande difficoltà l’idea di chiedere il divorzio. "Si sono trovati di fronte a un bivio: andare avanti con la propria vita e crescere insieme i figli, nonostante tutto – rivela la gola profonda -. Hanno chiesto privacy e non sempre da parte della stampa hanno ottenuto un po’ di discrezione. Solo questa è stata la loro richiesta". Ma la questione è ben più complessa. Sembra che il divorzio fra i due è proceduto lentamente a causa dei continui problemi di salute da parte di Ben Affleck e perchè, il giudice incaricato di portare avanti il caso, non aveva avuto tutta la documentazione necessaria e il procedimento stava per essere archiviato.

"Non è stata una mossa astuta ma Jennifer ha fatto tutto questo per permettere a Ben di riprendersi, di tornare sobrio e in salute. Solo per il bene della famiglia". Infatti nell’agosto del 2018 Affleck è finito in una clinica riabilitativa e, una volta guarito, il divorzio è diventato effettivo nel novembre dello stesso anno. I due hanno già voltato pagina.