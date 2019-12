Il dolore di Romina Power per la suocera: "Mamma Jolanda mi ha accolto come una figlia"

Il recente lutto che ha colpito la famiglia Carrisi ha toccato profondamente Romina Power. La morte della madre di Albano Carrisi, mamma Jolanda, ha gettato nello sconforto l'intera famiglia del cantante che, sui social, ha dedicato parole d'affetto alla donna. Prima Cristel, poi Yari e infine Romina, tutti le hanno dedicato parole d'amore affidandole al web.

Jolanda Ottimo si è spenta all'età di 96 anni nella sua casa di Cellino San Marco a causa di complicanze dovute all'età. Albano Carrisi ha appreso la notizia mentre si trovava all'estero ed è rientrato immediatamente, dopo la telefonata del fratello che lo avvertiva della morte dell'anziana madre. Personaggio forte e centrale della famiglia, la signora Jolanda aveva un ottimo rapporto con l'ex nuora, Romina Power, con la quale Al Bano è stato sposato dal 1970 al 1999. Proprio per ricordare questo forte legame che le univa, la cantante italo-americana ha voluto scrivere un messaggio sui social in suo onore.

Nelle ultime ore la Power ha pubblicato sul suo account Instagram due vecchie fotografie che la ritraggono insieme alla suocera, dedicandole frasi struggenti: " Mamma Jolanda, mi hai accolta come una figlia ed io te ne sarò eternamente grata. Vivrai per sempre nel mio cuore ". Romina Power ha ricordato come, negli anni '70, la mamma di Albano la accolse in famiglia. L'amore con il cantante di Cellino era appena sbocciato e la coppia viveva un momento d'oro, supportata anche dall'affetto incondizionato della donna. " Così per sempre. Non si muore mai quando si vive nel cuore di qualcuno ", ha scritto Romina in un altro post sempre su Instagram.

Anche se il matrimonio con Al Bano è naufragato e il loro rapporto è stato pieno di luci e ombre, tra Romina Power e Jolanda Ottimo l’affetto è sempre rimasto grande e immutato nel tempo, anche dopo il divorzio dei due cantanti. Lo testimoniano gli scatti recenti delle due donne che si abbracciano, segno di un legame profondo che le univa. La scomparsa della donna è un nuovo duro colpo per la cantante 68enne, che da mesi tiene alta l'attenzione mediatica sulla figlia Ylenia, che secondo lei potrebbe essere ancora viva.