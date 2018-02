Domenica In, l'autore Chicco Sfondrini lascio lo show e approda a The Voice

Rivelazioni su rivelazioni su Domenica In, a svelarli il settimanale di gossip Chi. Sulle sue pagine diversi aggiornamenti sul programma di Rai Uno che quest'anno pare non decollare nello share. Anzi.

Scoop di Chi

Sulle pagine del settimanale di Gossip si legge tra le righe che il futuro della conduzione non sarà nella mani né di Benedetta, né di Cristina Parodi. Non una previsione difficilissima da pensare vedendo tutte le indiscrezioni che piovono: dalla Clerici, alla Venier passando per la Carrà sono i nomi che giorno dopo giorno vengono a galla eche potrebbero prendere il posto alla guida dello show Rai.

Il rotocalco però rivela un vero scoop. Chicco Sfondrini, ex autore anche per Maria De Filippi, ha lasciato le Parodi e Domenica In per occuparsi di The Voice, su Rai 2. Un altro pezzo importante che si stacca da Domenica In.